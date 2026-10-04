El clan Lanzoni vuelve a Ñemby tras la doble derrota del cartismo

¿Quién es Blas Lanzoni y cuántos votos obtuvo en Ñemby?

De acuerdo con los datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Partido Colorado perdió el distrito de Ñemby y los liberales recuperaron la jefatura municipal. Blas Lanzoni, exintendente local, exgobernador y exsenador, consolidó su retorno al poder comunal.

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En el cómputo de votos, Lanzoni obtuvo 28.026 adhesiones, equivalentes al 53,92 % del electorado. Por su parte, Olmedo sumó 19.330 votos, alcanzando el 37,19 % del total de las preferencias.

¿Por qué perdió la reelección el candidato de la ANR, Tomás Olmedo?

Olmedo había ganado la interna con el respaldo del movimiento Fuerza Republicana, liderado por Hugo Velázquez, a pesar de estar imputado por presunta corrupción municipal y de tener dos pedidos de intervención en su haber durante su gestión de cinco años.

Recientemente, el Tribunal de Apelación confirmó la causa al rechazar la recusación planteada por el jefe municipal contra el juez Rodrigo Estigarribia. De esta manera, el tribunal ordenó la realización de la audiencia preliminar por la presunta “tragada de G. 738 millones” de las arcas de la Municipalidad de Ñemby.

¿Qué alianzas permitieron la victoria del PLRA en Ñemby?

Tanto Blas Lanzoni como su hijo Lucas Lanzoni ejercieron previamente la Intendencia con gestiones que fueron cuestionadas. Sin embargo, en esta oportunidad la postulación del liberal contó con el apoyo unificado del Partido Liberal Radical Auténtico y de los sectores de la tercera fuerza liderados por Yo Creo, espacio de Miguel Prieto.

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Prieto intentó descabalgar a su candidato local, Cheng Kuo; no obstante, el aspirante desoyó el mandato político y mantuvo su postulación, aunque finalmente solo obtuvo unos 2.700 votos que no afectaron la victoria opositora.