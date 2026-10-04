Mariano “Bache” Alonso aplicaría el voto castigo a liberales y daría victoria al cartismo

¿Quién ganó las elecciones municipales en Mariano Roque Alonso?

Con la mitad del conteo de votos en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) habría perdido la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, uno de los distritos con más baches de Central, según las quejas generalizadas.

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Esta ciudad tiene más de 71.000 electores y es el noveno distrito más poblado del departamento Central.

La intendenta saliente Carolina Aranda, electa en 2015 y reelecta por muy escaso margen en 2021, no podría entregar la gestión a su esposo, el diputado Marcelo Salinas. Julián Vega tiene la ventaja según el TREP.

¿Por qué perdió el PLRA la intendencia de Mariano Roque Alonso?

En esta ocasión, las múltiples postulaciones de otras agrupaciones opositoras sí tendrían impacto en la derrota liberal. El expresentador de noticieros y exconcejal Andrés Caballero, del Partido País Solidario, había rechazado tajantemente descabalgar para la intendencia y así apoyar a Salinas ante las fuertes críticas contra la gestión de la esposa de este.

Resultados del TREP: ¿Cuántos votos obtuvo Julián Vega?

Con más del 50% del escrutinio, Vega tiene más de 11.000 votos, mientras que Salinas lleva menos de 9.000. A su turno, Andrés Caballero suma unos 1.500 votos. Aun así, la suma de los votos de Salinas y Caballero no alcanza al cartista.

Con este resultado se frustrarían las intenciones de la intendenta saliente, Carolina Aranda, de presentarse como candidata a la Gobernación de Central en 2028.