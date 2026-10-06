Derrota de ANR en Asunción: Mauri Espínola culpa a la “soberbia” y los “sobres” de Santiago Peña

Respecto a la derrota en las elecciones municipales del candidato del Partido Colorado en Asunción, Camilo Pérez contra la candidata de la alianza “Juntos por Asunción”, Soledad Núñez, el diputado Mauricio Espínola eximió incluso de culpa al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y apuntó directamente al presidente de la República Santiago Peña.

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“Hay muchos enojados alrededor de la República que nosotros no podemos controlar a través de un simple abrazo”, dijo Espínola, remarcando que “la gente no es tonta” y se da cuenta de la nefasta gestión de Santiago Peña.

“La gente no es tonta. La gente se da cuenta de que existe una investigación abierta de sobres (con dinero) que llegan a Mburuvicha Roga. La gente se da cuenta de que el presidente (Peña) quiere manotear los fondos jubilatorios. La gente se da cuenta de la soberbia del presidente de la República”, apuntó Espínola.

El mismo hizo referencia al caso conocido como “Los sobres del poder”, denunciado por la exempleada de la residencia presidencial, Luz Maribel Candado que reportó haber encontrado al menos dos sobres con dólares en efectivo “olvidados”, así como también las recurrentes denuncias sobre el “favorecimiento” de Peña en la entrega de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) al banco de sus exsocios comerciales, Ueno Bank.

El mismo agregó que sí también pudo haber pesado que este gobierno se dedica a atacar a sus propios correligionarios, y no solo mencionó su caso, sino también por ejemplo el del precandidato a presidente de Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, con proceso abierto por el caso Metrobus.

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Afirmó que, si bien él “trabajó con todas sus fuerzas” por la candidatura de Camilo Pérez, que, remarcó, a su criterio fue un excelente candidato, en su propia casa hubo “voto castigo” y fue motivo de discusión con su esposa.

“Mi esposa votó por Soledad Núñez. Yo le preguntaba a mi esposa por qué vas a votar y tuvimos una discusión en mi casa. Y ella me respondió: Yo no puedo permitir, Mauri, vos fuiste perseguido por el Partido Colorado. Yo no voy a votar, permitime liberarme, que yo pueda votar, me decía mi señora. Pero yo como colorado, yo fui coordinador de esta campaña. Yo trabajé por la candidatura de Camilo”, dijo Espínola.

De hecho, hasta en el propio cartismo se vieron fuertes enojos, ya que ayer, el exconcejal de Asunción y actual funcionario de Yacyretá, José Alvarenga Bonzi salió a tirotear con munición gruesa contra el exjefe de campaña de Camilo, el diputado cartista Raúl Latorre, diciendo que es un “ególatra” y que fueron ninguneados en la campaña.

“Yo trabajé con todas mis fuerzas para que Camilo pueda ser intendente de Asunción. El colorado se levanta, así como yo hago hace 20 años, me pongo mi mejor camisa, me pongo mi mejor gala y para mí es dolorosa la caída de partido, pero hay otros sectores enojados que castigan los errores de este gobierno” sostuvo Espínola.

Sobre el rol de Cartes, dijo que “el presidente del partido hoy no tiene la carga institucional y burocrática” y, para más, si bien “hoy lidera a un movimiento de Honor Colorado, creo que abrió los brazos para todos los movimientos internos del partido”.

De cara al 2028, dijo incluso que tras esta derrota hay que hacer un profundo análisis al interior del partido, dejando las peleas de movimientos de lado, para ver qué hacer con el daño que está haciendo Peña a las chances de la ANR para las generales.

“Mi pelea con el presidente actual del Partido Colorado (Cartes) o la pelea del expresidente (Mario Abdo) con el presidente del Partido Colorado hoy las dejamos de lado. Dejamos de lado nuestras diferencias por la continuidad de nuestro partido, pero para corregir el rumbo de este gobierno que ha hecho mucho daño y el reflejo es el resultado de la Capital”, dijo.