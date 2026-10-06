Rabona de concejales reelectos deja sin quórum sesión de la Junta de Carapeguá

Tras las elecciones municipales 2026 del domingo, la mayoría de los integrantes de la Junta Municipal se ausentó sin justificación de la sesión convocada para la noche del lunes. Siete de los actuales miembros de la Junta fueron reelectos para el periodo 2026-2031.

La Junta Municipal de Carapeguá no pudo sesionar ayer debido a la ausencia de ocho concejales, por lo que la presidenta del cuerpo legislativo, Rosa Victoria Ramos (ANR), se vio obligada a levantar la convocatoria por falta de quórum.

La sesión se realizó apenas un día después de las elecciones municipales, en las que los concejales participaron activamente en las campañas de sus respectivos sectores políticos.

La Junta Municipal está integrada por 12 concejales. A la convocatoria asistieron los colorados Rosa Victoria Ramos, Ederson Centurión Gómez y Silvino Silva, además de la liberal Margarita Miró Ibars.

Entre los ausentes estuvieron los liberales Ignacio Ojeda, Rubén Galeano y Enrique González Quintana, este último del Partido de la Juventud, además de los colorados Pedro Espínola Collar, David Aranda Velázquez, Francisco Román y Carlos Alberto Ojeda.

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La inasistencia injustificada cobra relevancia porque los concejales reciben alrededor de G. 6 millones mensuales en concepto de dieta y gastos de representación.

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Siete concejales fueron reelectos

Entre los concejales que fueron reelectos para el periodo 2026-2031 en la Junta Municipal figuran los colorados Rosa Ramos, Ederson Centurión Gómez, Francisco Román y Pedro Espínola Collar.

Por el sector liberal también fueron reelectos Rubén Galeano e Ygnacio Ojeda.

Asimismo, el edil Enrique González Quintana logró nuevamente una banca, esta vez como integrante de la Alianza Juntos por Carapeguá.

Las elecciones municipales también marcaron un cambio en la Intendencia de Carapeguá.

El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la Alianza Juntos por Carapeguá, fue electo intendente y desplazó a la ANR, que había mantenido el control de la administración municipal durante 35 años.

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El juramento y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales están previstos para el próximo 3 de noviembre.