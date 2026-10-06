Política
06 de octubre de 2026 a la - 16:22

Rabona de concejales reelectos deja sin quórum sesión de la Junta de Carapeguá

Por falta de quórum, anoche fue levantada la sesión de la Junta Municipal de Carapeguá.
Algunos concejales asistieron a la convocatoria de la Junta Municipal de Carapeguá, pero la sesión no se realizó por falta de quórum.Emilce Ramírez

CARAPEGUÁ. Siete concejales no asistieron a la sesión tras las elecciones municipales en esta ciudad. Varios de los ausentes fueron reelectos para el próximo periodo de gobierno.

Por Emilce Ramírez
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Tras las elecciones municipales 2026 del domingo, la mayoría de los integrantes de la Junta Municipal se ausentó sin justificación de la sesión convocada para la noche del lunes. Siete de los actuales miembros de la Junta fueron reelectos para el periodo 2026-2031.

La Junta Municipal de Carapeguá no pudo sesionar ayer debido a la ausencia de ocho concejales, por lo que la presidenta del cuerpo legislativo, Rosa Victoria Ramos (ANR), se vio obligada a levantar la convocatoria por falta de quórum.

La presidenta de la Junta Municipal y reelecta concejal, Rosa Ramos (ANR-HC), y el edil reelecto Ederson Centurión (ANR-HC) fueron dos de los cuatro concejales que asistieron a la sesión en Carapeguá.
La presidenta de la Junta Municipal y reelecta concejal, Rosa Ramos (ANR-HC), y el edil reelecto Ederson Centurión (ANR-HC) fueron dos de los cuatro concejales que asistieron a la sesión en Carapeguá.

La sesión se realizó apenas un día después de las elecciones municipales, en las que los concejales participaron activamente en las campañas de sus respectivos sectores políticos.

La Junta Municipal está integrada por 12 concejales. A la convocatoria asistieron los colorados Rosa Victoria Ramos, Ederson Centurión Gómez y Silvino Silva, además de la liberal Margarita Miró Ibars.

Entre los ausentes estuvieron los liberales Ignacio Ojeda, Rubén Galeano y Enrique González Quintana, este último del Partido de la Juventud, además de los colorados Pedro Espínola Collar, David Aranda Velázquez, Francisco Román y Carlos Alberto Ojeda.

La inasistencia injustificada cobra relevancia porque los concejales reciben alrededor de G. 6 millones mensuales en concepto de dieta y gastos de representación.

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Siete concejales fueron reelectos

Entre los concejales que fueron reelectos para el periodo 2026-2031 en la Junta Municipal figuran los colorados Rosa Ramos, Ederson Centurión Gómez, Francisco Román y Pedro Espínola Collar.

Los concejales colorados de Honor Colorado Francisco Román y Pedro Espínola Collar fueron reelectos para el periodo 2026-2031.
Los concejales colorados de Honor Colorado Francisco Román y Pedro Espínola Collar fueron reelectos para el periodo 2026-2031.

Por el sector liberal también fueron reelectos Rubén Galeano e Ygnacio Ojeda.

Los candidatos liberales Rubén Galeano e Ygnacio Ojeda, reelectos como concejales en las elecciones municipales del domingo último.
Los liberales Rubén Galeano e Ygnacio Ojeda, reelectos como concejales en las elecciones municipales del domingo último.

Asimismo, el edil Enrique González Quintana logró nuevamente una banca, esta vez como integrante de la Alianza Juntos por Carapeguá.

El edil Enrique González Quintana fue reelecto como concejal municipal de Carapeguá para el periodo 2026-2031, por la Alianza Todos por Carapeguá.
El edil Enrique González Quintana fue reelecto como concejal municipal de Carapeguá para el periodo 2026-2031, por la Alianza Todos por Carapeguá.

Las elecciones municipales también marcaron un cambio en la Intendencia de Carapeguá.

Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza).
Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza), intendente electo de Carapeguá.

El ingeniero agroindustrial Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la Alianza Juntos por Carapeguá, fue electo intendente y desplazó a la ANR, que había mantenido el control de la administración municipal durante 35 años.

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El juramento y la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales están previstos para el próximo 3 de noviembre.