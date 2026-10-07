Beto Ovelar: “Cartes iba a ser como Messi si ganábamos Asunción” y califica de oportunista a Lilian

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar cuestionó que se intente responsabilizar exclusivamente a Horacio Cartes por la derrota en Asunción y planteó una comparación con el escenario que se habría producido si el resultado hubiese sido favorable al Partido Colorado.

“Si ganábamos en Asunción hoy Horacio Cartes iba a ser como Messi”, afirmó el senador cartista, al defender el liderazgo del expresidente y titular de la ANR.

En contrapartida, consideró que “satanizar” a Cartes por la derrota constituye una “salida oportunista”, en alusión a las declaraciones de su colega Lilian Samaniego (ANR, disidente). “Ganamos en un 71% de los municipios del país, estuvimos a 1% de ganar en Asunción. Satanizar a alguien que creo que ha hecho mucho por el partido me parece una salida oportunista de su parte”, sostuvo.

Ovelar responde a Lilian Samaniego: “Ella no es de Nueva York”

El senador también apuntó directamente contra Lilian Samaniego, quien había cuestionado la conducción de la campaña colorada en Asunción y señalado que Camilo Pérez fue un candidato impuesto que no logró trabajar adecuadamente con las bases.

Ovelar recordó que Samaniego es dirigente de la capital y utilizó esa condición para cuestionar su responsabilidad en el resultado. “¿Lilian Samaniego de dónde es? ¿Es de Nueva York o de Honolulu? No, ella es de Asunción. Ella es dirigente de Asunción”, expresó.

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Incluso ironizó con la derrota del Partido Colorado en la capital: “Perdimos a Nueva York. Ella pudo haber colaborado mucho más”. Para Ovelar, la derrota de Asunción no puede ser atribuida a una sola persona. “Cuando pierde el partido, pues perdemos todos”, remarcó.

Recordó que inicialmente se opuso a la candidatura de Camilo

El senador cartista también admitió que inicialmente no respaldó la candidatura de Camilo Pérez, precisamente porque consideraba que enfrentaría a una candidata competitiva. “Cuando yo en principio me opuse a determinadas candidaturas, era porque veía que íbamos a confrontar a una buena candidata”, explicó.

Sin embargo, tras los resultados, reconoció el desempeño electoral del candidato colorado.“Yo me opuse a Camilo en principio, pero debo reconocerle que hizo un campañón”, afirmó.

Ovelar sostuvo además que la diferencia fue mínima y que unos 5.000 votos adicionales para Pérez podrían haber cambiado el resultado. “Si 5.000 colorados más no cruzaban su voto, ganaba Camilo”, señaló.

Beto Ovelar reconoce el “golpe fuerte” de perder Asunción

Aunque defendió los resultados generales de la ANR, Ovelar admitió que la derrota en Asunción no puede ser minimizada. “Tenemos que tomar con atención porque sabíamos que el resultado de Asunción va a incidir”, sostuvo.

También reconoció que la pérdida de la capital tiene una dimensión que va más allá de los números electorales. “No entender que Asunción, desde el aspecto psicopolítico, es un golpe fuerte”, afirmó.

Sin embargo, pidió evitar una disputa interna para encontrar culpables. “Yo hoy, en este momento, no es el momento de buscar responsables y culpables”, manifestó.

A su criterio, el Partido Colorado debe analizar los resultados con “prudencia” y evitar “conjeturas oportunistas” destinadas a responsabilizar a dirigentes específicos.

Ovelar evita responsabilizar a Latorre

Consultado sobre la situación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, Ovelar también evitó responsabilizarlo por la derrota. “Creo que Latorre hizo un gran trabajo”, afirmó.

El senador, incluso, reconoció que él mismo podría ubicarse entre los dirigentes que tuvieron buenos resultados, pero rechazó utilizar esos números para alimentar una disputa interna. “Yo estoy entre los guapitos”, dijo, aunque inmediatamente aclaró que no pretende hacer una exaltación de sus resultados electorales en Caaguazú.

Su mensaje fue que el momento exige un análisis colectivo y no una competencia entre dirigentes para determinar quién tuvo mejores resultados.

“El Partido Colorado hizo una muy buena elección”

Ovelar defendió los resultados globales de la ANR y destacó que alrededor de 1,6 millones de paraguayos votaron por el Partido Colorado. Según su análisis, la oposición debería prestar atención al retroceso del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), antes que concentrarse únicamente en la derrota colorada en Asunción.

Incluso lanzó una advertencia sobre el futuro del principal partido opositor y comparó su situación con la de la Unión Cívica Radical de Argentina. A su criterio, si se mantiene la tendencia actual, el PLRA podría terminar reducido a una expresión electoral similar.

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Ante la posibilidad de que la derrota de Asunción complique el proyecto presidencial de 2028, Ovelar descartó que el Partido Colorado esté actualmente en jaque. No obstante, admitió que el resultado debe ser analizado con atención porque tendrá incidencia en el escenario político nacional. “Tenemos que analizar todos los factores. Entrar en un laboratorio”, sostuvo.

Para Ovelar, una de las fortalezas históricas del Partido Colorado es precisamente su capacidad de recomponerse después de una derrota electoral. “El saber reinventarse después de cada elección”.