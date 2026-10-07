Meza plantea una “Cumbres de Presidentes” en la ANR para no perder el poder en 2028

El diputado Hugo Meza (ANR, B), más cercano al presidente de la República, Santiago Peña, que al titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, planteó una “Cumbre de Presidentes” colorados para que independientemente de las candidaturas que tenga cada sector de cara al 2028, se limen mínimamente las asperezas y no se llegue a una confrontación que arriesgue las chances de la ANR en las generales. Esto ante algunas expresiones de expresidentes que se pasan “tirando mierda al ventilador” según manifestó el parlamentario.

“A mí me gustaría que haya una Cumbre en el Partido Colorado entre todos los presidentes de la República partiendo de Nicanor Duarte Frutos, Horacio Manuel Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña -que está en el ejercicio- para ver qué tenemos que hacer para retener (el poder). El 2028 no va a ser una elección fácil”, dijo Meza.

Sin dar nombres, afirmó que varios expresidentes del Partido están ventilando trapos sucios, lo cual a su criterio podría arriesgar las chances de que otro colorado llegue al Palacio de López en 2028.

“Me preocupa cuando algunos expresidentes salen a tirar mierda al ventilador, entonces no contribuyen en nada y son absolutamente malagradecidos con los dirigentes que les ayudaron a ser presidentes de la República”, disparó.

Si bien su crítica podría relacionarse con los dichos recientes del expresidente Nicanor Duarte Frutos quien salió a tirotear contra el candidato colorado derrotado a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, también podría ser un mensaje velado a Cartes y a la presunta tensión existente con Peña y Alliana.

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“Hoy el partido necesita una conversación, un sinceramiento, una estrategia para retener el poder en el 2028″, indicó Meza, que consideró que Cartes debería de encabezar esa Cumbre.

Le sigue pegando al “Carne de Milanesa” Baruja

Respecto a la elección de la dupla del candidato a presidente de Honor Colorado para el 2028, Pedro Alliana, no desaprovechó la chance para volver a pegarle al candidato a vice de Horacio Cartes y de los senadores, el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja (ANR, HC).

Meza había cuestionado la postulación de Baruja diciendo que “está más golpeado (por escándalos) que carne de milanesa” y, consultado sobre si tras las victorias del pasado domingo en su departamento ascendió a “tapa cuadril”, el legislador le restó mérito.

“No (ascendió). Él (Baruja) tiene una victoria compartida, no es una victoria suya, es una victoria compartida con la guapa gobernadora de Paraguarí (Norma Zárate), así es que yo creo que no podría medirle a él si a él le fue bien o le fue mal”, dijo Meza.

Este, volvió a defender la candidatura del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), incluso pese a su dura derrota en Asunción a manos de Soledad Núñez (Alianza Juntos por Asunción).

Insistió en que Baruja “estratégicamente trata de llevarse (los méritos), pero eso no es así. Fue una victoria compartida en Paraguarí”, mientras que Latorre, puede ser un “complemento” para la figura de Alliana, que viene de un departamento del interior como es Ñeembucú.

Precisamente, defendió el anuncio de Alliana, que dijo que buscarían un mecanismo de medición para definir su dupla.

“Lo que se estaba viendo hasta ahora es una metodología de elección, es finalmente, ver qué figura es la que le ayuda o le contribuye o le suma más al candidato a presidente de la República, en este caso, Pedro Alliana, que reúne todos los requisitos políticos, de la militancia, de los espacios y de la trayectoria y lo que hay que ver es qué le suma”, afirmó.

Finalizó diciendo que pese a la derrota en Asunción, “los diputados, hasta ahora, creemos y nos mantenemos en que Raúl Latorre es la figura que le suma mucho más a Pedro Alliana, porque él proviene de Capital y tiene una enorme trayectoria”.