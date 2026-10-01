Conflicto cartista: Bachi Núñez habla de “dos quinchos” y Meza de una “mesa política”

Esta mañana, el presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez, fue consultado sobre el hecho de que hace al menos tres meses que no se reúne el Comando Político de Honor Colorado encabezado por Horacio Cartes, que otrora era el espacio que “bajaba línea” a sus mayorías en ambas cámaras del Congreso y sobre la posible existencia de un “Comando paralelo” que responde a Santiago Peña.

“Veo que hay dos quinchos ahora”, dijo Bachi al respecto, aunque luego quiso restarle peso a sus dichos. “Yo como colorado, a todos los quinchos me voy”.

Al ser insistido, pretendió evitar más controversia sobre el tema afirmando que “dos quinchos decía por la disidencia”, haciendo referencia a la reunión del pasado martes entre líderes de Colorado Añetete y Fuerza Republicana.

Aunque, finalmente, Bachi remató diciendo: “Yo me voy a los tres”, dejando otra vez picando la existencia de dos “comandos” en el oficialismo.

Sin embargo, quien confirmó la existencia de un grupo de gobernadores y diputados que debate políticamente con Peña fue el diputado oficialista Hugo Meza (ANR, B), un espacio al que le llaman “mesa política”.

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Esto luego de que fuera consultado sobre la supuesta propuesta para que el actual ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sea eventualmente la dupla presidencial de Pedro Alliana para el 2028 por Honor Colorado.

“La verdad, debo confesar, que nunca el Presidente ni siquiera mencionó en la mesa política, en la que solemos conversar con gobernadores y diputados de esa posibilidad de que al ministro de Industria y Comercio le interese alguna candidatura electiva”, dijo Meza.

De todos modos, este señaló que no les disgusta esa posibilidad, ya que Riquelme “está haciendo un buen trabajo”, pero que “por ahora no pasa de eso”.

Encuentro entre Cesarito Sosa y Baruja

Esta “mesa política” de Santiago Peña ya se dejó ver durante el conato de crisis de hace un par de semanas en el cartismo, tras la imposición de Cartes desde la Junta de Gobierno, donde dijo que la dupla de Alliana será el ministro de la Vivienda, Juan Carlos Baruja.

En respuesta a Cartes, el grupo de 15 gobernadores oficialistas, que responden principalmente a Peña por ser los manejadores del millonario programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, fue hasta Mburuvicha Róga para respaldar a Peña y Alliana.

La bendición de Cartes a Baruja es lo que genera roncha en el oficialismo, ya que si bien es respaldado por los senadores cartistas, es rechazado por el bloque unido de gobernadores y diputados cartistas.

Pese a que los gobernadores plantean como dupla de Alliana al presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa y los diputados al presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, estos acordaron consensuar un solo nombre entre ambos, llegado el tiempo.

Actualmente, tras una reunión el pasado viernes entre Cartes y Alliana, el cartismo se encuentra en una aparente “guerra fría” hasta el 4 de octubre, pretendiendo priorizar las elecciones municipales de este domingo.

En ese ambiente, hoy se vieron las caras dos contendientes a ser dupla de Alliana, el gobernador Cesarito Sosa y el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja durante los actos oficiales del presidente Peña en los distritos de Paso Yobái e Independencia, en Guairá.

Baruja forma parte del Comando de Honor Colorado, mientras que los gobernadores hace tiempo vienen reclamando no tener representación en dicho espacio, donde además de varios senadores y diputados, está hasta el abogado de Cartes, Pedro Ovelar.