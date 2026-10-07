Política
07 de octubre de 2026 a la - 18:40

Senado urge a la Corte y exige a Senabico frenar remates de víctimas de los González Daher

Traslado de Ramón González Daher.
Ramón González Daher cumple su condena a 15 años de cárcel desde setiembre de 2022.

La Cámara de Senadores aprobó una declaración que, en forma solapada, pide a la Corte Suprema de Justicia y a la Senabico frenar los remates de viviendas de las víctimas del esquema inmobiliario criminal liderado por el condenado Ramón González Daher. No obstante, varios senadores lanzaron duras críticas a los jueces.

Por ABC Color
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A pedido del presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), el pleno aprobó con modificaciones un proyecto de declaración “Que exhorta a la Corte Suprema de Justicia a fortalecer los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y las garantías de los terceros que invoquen derechos sobre bienes afectados por el comiso”.

El texto fue redactado en un tono muy formal y sin citar a las víctimas del clan González Daher pero se incluyó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Lea más: Más de 300 familias afectadas claman que se pare subasta de la Senabico en caso González Daher

Al final del texto se hace énfasis en que la resolución no implica pronunciamiento sobre hechos, derechos o decisiones correspondientes a causas determinadas, ni exhortación a suspender, modificar o dejar sin efecto actuaciones judiciales, cuya resolución compete exclusivamente al Poder Judicial.

Grupo de 15 personas de pie y sentadas, con mujer mayor en el centro y niña con cartel que dice 'No nos saquen nuestra casa'.
Vecinos de un barrio de Capiatá temen perder sus casas por remate de la Senabico tras incautación de las mismas en el marco del caso Óscar González Daher.

¿Qué aprobó el Senado sobre los remates de propiedades del clan González Daher?

No obstante, el titular del Congreso, “Bachi” Núñez, dijo que el pedido obedecía a la visita de representantes de más de 400 afectados por el remate de inmuebles pertenecientes a González Daher. Sostuvo que las víctimas, en su mayoría, ya pagaron e incluso cancelaron la totalidad del costo de sus propiedades, distribuidas en las ciudades de Capiatá, Limpio y Luque.

Señaló que, para evitar la intromisión de un Poder del Estado sobre otro, se exhorta a la Corte Suprema de Justicia a fortalecer los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y la garantía de terceros que invoquen derechos sobre bienes afectados por el comiso.

Teresa Rojas con prenda clara y gafas rojas, habla en reunión, sentada ante una mesa de deliberación con fondo de madera.
Teresa Rojas, titular de Senabico, defendiendo su presupuesto ante el Congreso.

“En este caso es para que no sean subastados esos inmuebles, estando familias que viven en esos inmuebles, hasta que se vea una solución definitiva sobre este caso”, señaló.

Lea la declaración (faltan las modificaciones)

¿Por qué la Senabico rematará los inmuebles de las víctimas de González Daher?

Fue la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) quien propuso incluir a la Senabico en el documento. “Son familias completas que pagaron todo ya por su terreno y no pudieron titularlo por la situación de los González Daher. Y ahora resulta que se decomisó esa tierra y se va a llamar a remate”, cuestionó.

A su turno, el senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que, si bien el Senado no puede interferir en causas penales, se mostró a favor de la declaración e incluso de impulsar una ley de emergencia que proteja a estas personas.

Señaló que el decomiso está pensado para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, no para que un juez remate una inmobiliaria que vende terrenos pagados a cuotas por los ciudadanos.

Sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que participaron en forma presencial los ministros Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez, Luis Benítez Riera, Alberto Martínez (presidente), Manuel Ramírez, Gustavo Santander y César Garay; por medios telemáticos Víctor Ríos.
Sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la que participaron en forma presencial los ministros Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez, Luis Benítez Riera, Alberto Martínez (presidente), Manuel Ramírez, Gustavo Santander y César Garay; por medios telemáticos Víctor Ríos.

¿Qué dijeron los senadores sobre la protección a los compradores afectados?

Por su parte, tanto Eduardo Nakayama (PLRA) como Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) pidieron a “Bachi” Núñez reforzar el mensaje y pactar encuentros con las autoridades del Poder Judicial y de la Senabico para que la urgencia no se pierda en la burocracia. “Le autorizamos para hacer tráfico de influencia”, dijo a modo de broma Nakayama a Núñez.

En tanto, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, acompañó la propuesta de incluir a la Senabico. Señaló que, si bien dicho ente es el ejecutor de la medida, es la Corte la que dentro de un proceso judicial remitió el comiso a la institución estatal.

Por su parte, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo ver errores muy graves en este caso, ya que la Corte Suprema de Justicia llevó adelante el comiso de los bienes. “Los jueces comisaron bienes que están ligados al patrimonio de González Daher, pero no se tomaron la molestia de verificar la situación de los inmuebles. Esto me parece demasiado peligroso”, dijo, al tiempo de señalar que el máximo tribunal debe “amaestrar” a los jueces para que esta situación no se vuelva a repetir.