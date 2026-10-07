Senado urge a la Corte y exige a Senabico frenar remates de víctimas de los González Daher

A pedido del presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), el pleno aprobó con modificaciones un proyecto de declaración “Que exhorta a la Corte Suprema de Justicia a fortalecer los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y las garantías de los terceros que invoquen derechos sobre bienes afectados por el comiso”.

El texto fue redactado en un tono muy formal y sin citar a las víctimas del clan González Daher pero se incluyó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

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Al final del texto se hace énfasis en que la resolución no implica pronunciamiento sobre hechos, derechos o decisiones correspondientes a causas determinadas, ni exhortación a suspender, modificar o dejar sin efecto actuaciones judiciales, cuya resolución compete exclusivamente al Poder Judicial.

¿Qué aprobó el Senado sobre los remates de propiedades del clan González Daher?

No obstante, el titular del Congreso, “Bachi” Núñez, dijo que el pedido obedecía a la visita de representantes de más de 400 afectados por el remate de inmuebles pertenecientes a González Daher. Sostuvo que las víctimas, en su mayoría, ya pagaron e incluso cancelaron la totalidad del costo de sus propiedades, distribuidas en las ciudades de Capiatá, Limpio y Luque.

Señaló que, para evitar la intromisión de un Poder del Estado sobre otro, se exhorta a la Corte Suprema de Justicia a fortalecer los mecanismos institucionales de acceso a la justicia y la garantía de terceros que invoquen derechos sobre bienes afectados por el comiso.

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“En este caso es para que no sean subastados esos inmuebles, estando familias que viven en esos inmuebles, hasta que se vea una solución definitiva sobre este caso”, señaló.

Lea la declaración (faltan las modificaciones)

¿Por qué la Senabico rematará los inmuebles de las víctimas de González Daher?

Fue la senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) quien propuso incluir a la Senabico en el documento. “Son familias completas que pagaron todo ya por su terreno y no pudieron titularlo por la situación de los González Daher. Y ahora resulta que se decomisó esa tierra y se va a llamar a remate”, cuestionó.

A su turno, el senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que, si bien el Senado no puede interferir en causas penales, se mostró a favor de la declaración e incluso de impulsar una ley de emergencia que proteja a estas personas.

Señaló que el decomiso está pensado para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, no para que un juez remate una inmobiliaria que vende terrenos pagados a cuotas por los ciudadanos.

¿Qué dijeron los senadores sobre la protección a los compradores afectados?

Por su parte, tanto Eduardo Nakayama (PLRA) como Esperanza Martínez (Participación Ciudadana) pidieron a “Bachi” Núñez reforzar el mensaje y pactar encuentros con las autoridades del Poder Judicial y de la Senabico para que la urgencia no se pierda en la burocracia. “Le autorizamos para hacer tráfico de influencia”, dijo a modo de broma Nakayama a Núñez.

En tanto, Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, acompañó la propuesta de incluir a la Senabico. Señaló que, si bien dicho ente es el ejecutor de la medida, es la Corte la que dentro de un proceso judicial remitió el comiso a la institución estatal.

Por su parte, Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) dijo ver errores muy graves en este caso, ya que la Corte Suprema de Justicia llevó adelante el comiso de los bienes. “Los jueces comisaron bienes que están ligados al patrimonio de González Daher, pero no se tomaron la molestia de verificar la situación de los inmuebles. Esto me parece demasiado peligroso”, dijo, al tiempo de señalar que el máximo tribunal debe “amaestrar” a los jueces para que esta situación no se vuelva a repetir.