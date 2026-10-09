Ueno Bank: presidente del BCP debe renunciar, exige Esperanza Martínez

Tras la apertura del sobre con el informe del BCP solicitado por el Senado, se dieron a conocer las faltas y excesos cometidos por Ueno Bank, entidad hoy sumariada por el ente de control del sistema financiero, según confirmó el propio presidente interino de la banca matriz, Miguel Mora.

El informe del BCP dio a conocer que la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) dio un reporte en el que se constatan varias transferencias entre empresas pertenecientes al holding de empresas de Ueno Bank.

El mismo antecede al memorándum de Fernando Rivarola, exgerente de supervisión del BCP, en el que recomendó no admitir algunas de estas operaciones, como la realizada con Vinanza S. A. como válida para subsanar la irregularidad dada por el exceso al límite regulatorio, bajo el marco normativo que fija como techo para estas operaciones el 20% del patrimonio efectivo de la entidad.

También advirtió operaciones adicionales “con las empresas TUIU SA, FRANEDE SA y AIME SA CORREDORES DE SEGUROS debido a que generarían una situación de extremo exceso al límite regulatorio, además de las paupérrimas condiciones crediticias en las que fueron analizadas y concedidas estas operaciones, entre otras.

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Ante estas situaciónes, la senadora del PPC Esperanza Martínez aseguró que Santiago Peña, presidente de la República, debería pedir su renuncia a Carlo Carvallo, actual presidente del BCP y quien en su momento fue presidente de Ueno Bank, entidad financiera que pertenece al holding de empresas de la que el mandatario fue accionista estando ya en funciones.

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“Se los dije a ellos, si no renuncia el presidente (del BCP), el presidente de la República le tiene que pedir su renuncia, porque no puede ser que se hayan de algún de alguna manera pasado estas situaciones, donde hay, ya lo explicaron varios colegas, todo el Paraguay ya sabe qué pasó. El problema es por qué pasó, por qué se permitió que pase esto”, dijo tras la reunión reservada que mantuvieron senadores con directivos del BCP tras el informe sobre Ueno Bank.

Se puso en juego la credibilidad del BCP, según senadora

Esperanza dijo que la situación de Ueno Bank no es un problema administrativo que se resuelve simplemente con hacer el sumario, corregir algunas cosas y tomar algunas acciones administrativas, ya que se trata de un hecho político.

Denunció que con este hecho se puso en juego la credibilidad del BCP, una institución a la que todos respetan desde hace mucho tiempo, por acumular un prestigio nacional e internacional, que tiene a gente de primer nivel en términos de formación académica, experiencia profesional y técnica, de la cual nunca han dudado.

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“Yo soy de la oposición y sigo insistiendo que es una entidad sólida, pero acá se dio una serie de situaciones que están vinculadas justamente a la emergencia de un banco que hoy es dominante e intenta ser dominante en el mercado, pero que tiene una característica política muy complicada, que es el banco del presidente de la República. Cuando él fue presidente, era su banco”, precisó.

Recordó que el mandatario fue quien cambió varias reglas para que este banco tuviera algunas facilidades, y citó la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, el cambio del reglamento del Instituto de Previsión Social (IPS), el propio nombramiento de Carvallo, que fue también presidente del mismo banco y siendo que hoy día acumula más de US$ 850 millones de fondos públicos, entre ellos, los fondos jubilatorios de IPS.

“Es como me decía un futbolista, ‘es para hacer como que el director de los árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol pertenezca a Cerro Porteño a Guaraní u Olimpia’, nadie lo va a permitir, porque deja de ser neutral para poder ser una persona que arbitre para todos los integrantes de esa institución. Entonces, acá hay un problema político y tiene que tener una solución política”, insistió.

Hay insatisfacción con respuestas de autoridades del BCP

Agregó que todavía existe insatisfacción tras la reunión con las autoridades del BCP, ya que todavía no quedó claro qué es lo que van a hacer para subsanar el problema, al considerar que hay que darle tranquilidad a los usuarios del sistema financiero.

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“Cuando hay una crisis política, alguien tiene que ser responsable. Tiene que haber una cabeza y tiene que haber alguien que demuestre que a partir de ahora, con el cambio de esta persona, en realidad vamos a tener una nueva situación que permita tener credibilidad en lo que se va a llevar para adelante”, concluyó al ser consultada si una solución sería la destitución de Carvallo del BCP.