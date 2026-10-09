Vicelíder cartista en Diputados tirotea contra senadores de HC y alista ley en defensa de Ueno

El diputado Alejandro Aguilera (ANR, HC) consideró como una “verdad absoluta e indudable” la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP), pese a que sus responsables incurrieron en serias omisiones en consultas clave con relación al pedido de informes y terminó tiroteando incluso contra los senadores cartistas que promovieron el requerimiento de datos y anunció que reflotará una “Ley contra el terrorismo financiero” pretendiendo acallar la publicación de datos oficiales del BCP de la que él mismo podría ser blanco eventualmente.

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Para el diputado cartista la publicación de reportes oficiales del propio BCP que evidenciaron un presunto esquema de otorgamiento de multimillonarios créditos de Ueno Bank a empresas vinculadas al grupo Vázquez del cual forma parte, con paupérrimas condiciones no acordes al sistema financiero, constituye supuestamente un “ataque” al sistema financiero central.

“Ante lo que estamos viendo y los intereses cruzados entre medios y bancos, voy a reflotar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero. Es una vergüenza que el miedo de los ahorristas pueda convertirse en una herramienta de disputa empresarial”, dijo Aguilera.

El diputado cartista se “rasga las vestiduras” ante la publicación de datos oficiales sobre Ueno Bank, cuando no le importó el sistema financiero y, siendo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), fue uno de los promotores de un “pedido de informes”, que en realidad era un claro apriete contra un banco de plaza.

El pedido de informes exigía al BCP y al Ministerio Público explicaciones sobre por qué no tomaron acciones contra Banco Atlas, instigando incluso a la Fiscalía a tomar acciones penales, siendo él miembro del JEM y por ende, tiene poder de influencia sobre fiscales y jueces.

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“Esta iniciativa tiene un antecedente concreto. Existió un proyecto que ingresó en el año 2017 se presentó en Diputados para tipificar el pánico financiero, y la propia ASOBAN (Asociación de Bancos del Paraguay) había promovido la propuesta mediante una nota del 27 de marzo de ese año”, dijo Aguilera a través de X, donde anunció su intención.

Sin embargo, dejó en claro que su interés de reflotar ahora el proyecto es en defensa de Ueno.

Aumentar castigos y restringir publicaciones entre sus propuestas

El diputado cartista Alejandro Aguilera aún no presentó oficialmente el proyecto, así que no se tienen todos los detalles de su iniciativa, pero adelantó algunas cuestiones centrales, como penas de prisión de hasta 10 años, y deja entrever un mecanismo para censurar la publicación de datos oficiales con la excusa de la “reserva”.

“La propuesta que voy a impulsar exige elementos concretos para sancionar. Debe probarse que alguien difundió hechos falsos sabiendo que eran falsos, con la finalidad de provocar retiros masivos y generando un peligro concreto y grave para la liquidez”, comenzó señalando.

Agregó una escala de penas privativas de prisión, todas ellas arriba de los cinco años (es decir, ya se catalogaría como crimen).

“El texto propone una pena básica de hasta cinco años o multa. Prevé hasta ocho años cuando se produzcan retiros masivos con una afectación grave de la liquidez, o cuando exista abuso de funciones o utilización de información reservada. El máximo de diez años queda reservado para casos especialmente graves, con consecuencias comprobadas para los depositantes o para otras entidades”.

En lo que se refiere al segundo caso, serviría para utilizar como “garrote” en casos como el de Ueno, donde todo lo difundido es en base a datos oficiales del BCP, y que simplemente pretenden que no sea revelado alegando la “reserva” de los datos.

También se podría castigar reportes como el del exfuncionario del BCP, Fernando Rivarola, cuyo memorando remitido a las autoridade de la banca matriz y ocultado durante meses, dio pie al pedido de informes de los senadores cartistas y a que se revelen las presuntas irregularidades en torno a Ueno Bank.

Si bien Aguilera agregó que “propuesta prohíbe la censura previa y preserva la reserva de las fuentes periodísticas”, algo de hecho protegido por la Constitución Nacional, la sola amenaza de sanciones por la publicación o alertar de situaciones ya podría constituir una censura previa.

Termina tiroteando hasta contra senadores cartistas

Según el legislador cartista, que asumió el claro rol de abogado defensor del banco de los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña (ANR, HC), el debate en torno al pedido de informes fue “vergonzoso e irresponsable”.

“Realmente es vergonzoso e irresponsable el manejo que se le está dando a este tema de parte del sector político así como de la banca privada y los medios masivos de comunicación. Cero criterio técnico, no les importa lo que diga el informe, quieren ver sangre, quieren destruir la competencia sin importar las consecuencias que esto pueda generar”, dijo Aguilera.

La acusación del diputado cartista nace de una premisa falsa, ya que quienes solicitaron el pedido de informes no fueron opositores ni los medios de prensa que señala, sino de los senadores cartista Basilio “Bachi” Núñez, el líder de la bancada en Senado, Natalicio Chase, Gustavo Leite y otros.

El legislador también insiste en que supuestamente la respuesta del BCP “confirma” que ”la situación de UENO Bank es buena" y que supuestamente todo se trata de una “guerra comercial donde todos tienen sus intereses” y en la cual “ponen en peligro la estabilidad del sistema financiero paraguayo”.

De esta manera pretende trasladar la responsabilidad de las dudas a cualquier otro, menos al verdadero responsable del control del sistema financiero, el BCP, pese a que en su misma respuesta al Senado, el Banco Central confirma las irregularidades publicadas y la existencia de un sumario abierto contra directivos de Ueno Bank.

Aguilera también ignora en su análisis la existencia de reportes oficiales del BCP donde se detallan multimillonarios préstamos de Ueno a empresas vinculadas sin capacidad real de cubrir esos montos, dinero que realmente volvía a terminar en empresas del grupo Vázquez, del cual forma parte Ueno.

“Dicho esto, después de leer el ahora ya PÚBLICO INFORME DEL BCP sobre varios bancos de plaza solicitado por el Senado, se puede decir que el sistema financiero paraguayo goza de buena salud, mal que les pese a ciertos sectores que quieren instalar lo contrario”, acotó Aguilera.

Esto insistiendo en pretender instalar que las dudas sobre el manejo del BCP por parte del Carlos Carvallo (expresidente de Ueno cuando aún era financiera, hasta el 14 de agosto de 2023, días antes de asumir el cargo) es solo fruto de una “pelea de intereses”.