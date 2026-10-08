“Cesarito” Sosa respalda potestad de Alliana de elegir a su dupla, pero insiste en “hablar con todos”

El gobernador guaireño, César Sosa, uno de los que aspiran a acompañar a Pedro Alliana en la precandidatura rumbo a las elecciones generales de 2028, insistió en la necesidad de dotar al candidato a la presidencia de las condiciones idóneas para trabajar en equipo.

Conforme a su análisis, el núcleo de la discusión política actual no pasa por un nombre en particular, sino por respetar el liderazgo y el criterio del propio candidato presidencial para armar su equipo de gobierno.

“Nosotros le queremos a Pedro Alliana, él es nuestro candidato a presidente de la República. Y bueno, necesitamos darle todos los condimentos para que él se sienta cómodo y podamos salir a trabajar todos juntos”, argumentó Sosa.

Al ser consultado sobre qué sucedería si la decisión final recayera en otra figura, por ejemplo, Juan Carlos Baruja, sin un proceso de acuerdo previo, advirtió sobre las grietas que podrían generarse. “Si hay mucho diálogo antes, yo creo que no va a pasar. Ahora, si no hay diálogo, yo creo que puede haber problemas”, señaló respecto a una eventual imposición.

Cabe resaltar que justamente la decisión unilteral de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), de señalar a Baruja como el precandidato, generó un clima de tensión dentro del oficialismo en días previos a las elecciones municipales.

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Advertencia contra los “egoísmos”

Sosa abordó las fricciones internas y las disputas por el control partidario, haciendo un llamado a dejar de lado actitudes personalistas que atenten contra las posibilidades electorales del movimiento.

“Debemos dejar los egos y buscar un consenso, el diálogo (...) Si hay egoísmos y hay gente que no quiere eso porque no va a tener la pelota, entonces no sé qué va a pasar. No va a pasar algo bueno”, afirmó.

En relación a Horacio Cartes, el gobernador aclaró que existe diálogo constante y respeto a su jerarquía, aunque recalcó que la dirigencia debe ser escuchada. “Horacio es el presidente del partido y líder del movimiento. Nosotros respetamos eso y le tenemos un gran aprecio (...) Ahora, nosotros queremos ganar estas elecciones y hay que escucharnos todos”, acotó.

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El bloque “granítico” con Diputados y el rol de Peña

En otro tramo de la entrevista, el jefe departamental describió la articulación de fuerzas entre las autoridades regionales y la Cámara Baja, destacando que constituyen el sector con mayor caudal electoral d

entro de la estructura partidaria.

“Nosotros tenemos una unidad granítica con los diputados. Pero es porque nosotros estamos en terreno con los diputados”, puntualizó.

Por último, Sosa desmarcó al jefe de Estado de cualquier intento de imposición en la chapa presidencial, asegurando que Santiago Peña busca una figura aglutinadora para acompañar a Alliana.

“Él no tiene un candidato oficial. Él quiere también el diálogo y quiere hablar con todos para sacar un gran consenso. La consigna que tiene el presidente de la República es que Pedro Alliana sea presidente. Y para eso necesita un vicepresidente aglutinador y que dialogue con todos”, concluyó.

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