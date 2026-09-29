Mimado para la chapa: Baruja va a la Junta de la ANR y tras la reunión de Alliana y Cartes

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja informó esta siesta de su reunión con Horacio Cartes, aclarando que fue en su carácter de Secretario Político de la ANR, esto presuntamente para evitar volver a encender la crispación de hace un par de semanas, cuando HC lo anunció como dupla de Alliana para el 2028, pisoteando la “decisión” de este de denunciar tras las elecciones municipales de este domingo 4 de octubre.

“Estamos con un partido unido, movilizado y en la etapa final de la campaña acompañando con fuerza a nuestros candidatos en todo el país”, señaló Baruja, evitando mencionar a toda costa el aspecto urticante de la chapa por Honor Colorado.

De hecho, la mencionada “unidad” a la que se refiere estaba en seria duda hasta el pasado viernes, cuando, tras una escalada de tensiones en Honor Colorado y el oficialismo, Cartes y Alliana lograron limar asperezas y aclarar los “enojos” entre ambos.

Sobre su reunión con Cartes, Baruja acotó que hicieron “un repaso del escenario electoral municipal y del trabajo de organización que se viene realizando en todos los distritos” y que “desde el Partido Colorado seguimos firmes, trabajando juntos para lograr una gran victoria el próximo 4 de octubre”.

Baruja también se mostró este fin de semana largo junto a Alliana en Caaguazú, aunque fue en el marco de una actividad oficial y en la que evitaron hablar del tema de la chapa presidencial.

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Pese a claramente tener la bendición de Cartes para ser candidato a vicepresidente de la República para el 2028 por Honor Colorado, Baruja es resistido sobre todo por el grupo de 15 gobernadores cartistas, que, a su vez, son más cercanos al presidente Peña que a Cartes.

La disputa por la chapa generó que el propio Alliana saliera hace un par de semanas de la vivienda de Cartes reclamando por “imposiciones” y también por las constantes “mordidas” entre miembros del cartismo.

Sin embargo, tras la reunión del pasado viernes entre Cartes y Alliana, dichas tensiones quedaron al menos en suspenso hasta el 5 de octubre, día posterior a las municipales, que es el día elegido por Alliana para anunciar a su dupla.

Además de Baruja, se mencionan como aspirantes a acompañarlo en la chapa al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; al presidente del Consejo de Gobernadores, César “Cesarito” Sosa y más recientemente al ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.