Crisis en Honor Colorado: “Se veía venir”, dice Derlis Maidana

El Vicepresidente de la República, Pedro Alliana, confirmó que el propio presidente de la República, Santiago Peña, le pidió para reunirse a hablar sobre la filtración de que Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado y lider del movimiento oficialista, impulsa la postulación del actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, para liderar la chapa como precandidato a la Presidencia de la República en reemplazo de Alliana.

Pese a confirmar los fuertes rumores sobre esta decisión, Alliana aseguró que no descabalgará de sus pretenciones presidenciales. Dicha confirmación sacudió el tablero político oficialista que ya venía con disputas antes de las elecciones municipales, donde el candidato oficialista pedrió en Asunción contra la oposición.

Derlis Maidana, senador de Honor Colorado, fue consultado sobre si es que Horacio Cartes dejó de lado a Pedro Alliana tras sus discusión por como integrarían la chapa presidencial de cara al 2027, a lo que respondió que eso era algo que “se veía venir”.

“Yo por la escalada que venía viniendo estaba esperando, se veía venir esto lastimosamente por desentendimiento más entre la cúpula, porque si bien la lucha en los departamentos es feroz también entre gobernadores, diputados, senadores, dirigentes todos, es más bien un desentendimiento en la cúpula misma del movimiento”, expresó.

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Maidana espera que se arreglen las diferencias

Dijo que abrigan la posibilidad de que tanto Alliana como Cartes puedan arreglar sus diferencias y que en caso contrario, seguramente cada uno va a tomar su camino. Independiente a lo que ocurra, dijo que analizarán con el equipo político de Central, el cual integra el diputado Rodrigo Gamarra, y con el equipo político de Misiones “el desenlace final de esta novela”.

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“Nosotros vamos a conversar, vamos a esperar en primer lugar si hay una ruptura definitiva, porque a veces también los acontecimientos cambian. Dios quiera que se pueda mantener firme Honor Colorado, pero si no es así, seguramente también vamos a escuchar si el presidente de la República ellos van a crear un nuevo movimiento, algo así van a lanzar también”, refirió.

Recordó que en la ANR siempre las competencias son importantes, considerando que en su historia se han llevado internas feroces y citó las de los años 2007 (Blanca Ovelar-Luis Castiglioni), 2022 (Santiago Peña-Arnoldo Wiens), pero que luego el partido siempre ha permanecido unido.

Consideró que en el oficialismo puede variar el panorama, pero también hoy la disidencia está muy fragmentada, pero que independiente a esto, todo está por verse en este proceso de reacomodamiento posterior a las elecciones municipales.

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Leite está cualificado, según Maidana

Sobre el perfil de Gustavo Leite, dijo que está cualificado para cualquier cargo, aunque hay que ver si tiene chance electorales, considerando que Camilo Pérez, el candidato perdedor en Asunción ante la oposición, empezó con 3% y terminó perdiendo por una diferencia de 5.000 votos con Soledad Núñez.

Ante la consulta de si Alliana podría poner en peligro el poder para el 2028, respondió que no, considerando que hay miles de candidatos y que cuando más candidatos y opciones diferentes hay, siempre y cuando al término de las internas se le apoye al candidato ganador, le parece que son hasta saludables las diferencias.

Sobre si Cartes pierde fuerzar como lider, aseguró que el titular del Partido Colorado tiene un espacio ganado como Presidente de la República (2013-2018), presidente del partido, una “linda” elección también en las últimas municipales. Destacó que su liderazgo siempre fue muy particular ya que su estilo de trabajo siempre fue el de bajar línea.

También le preguntaron si tiene más afinidad con Cartes o con Alliana, a lo que respondió que tiene buen relacionamiento tanto con el presidente del Partido Colorado, como con el Presidente de la República, Santiago Peña.