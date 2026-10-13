Víctor Ríos sobre la escalada de feminicidios: “Hay una cultura machista que está en estadio de reacción”

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, se refirió al problema sistémico, cultural e institucional que rodea a los casos de violencia contra la mujer y feminicidios en el país. En ese sentido, señaló que existe una cultura machista arraigada que genera reacciones violentas en los discursos y en las instituciones, donde muchas veces las denuncias de las mujeres no son creídas a tiempo ni por la policía ni en algunas instancias judiciales.

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“Lo que hay que entender es que aquí hay un problema sistémico, cultural e institucional. Hay una cultura machista ahora en estadio de reacción porque en los últimos tiempos claramente ha avanzado la lucha por hacer respetar los derechos de las mujeres y hay una reacción machista, violenta en los discursos, en lo institucional que genera el medio ambiente adecuado para este tipo de reacciones”, recalcó la autoridad judicial.

🔴“Hay un problema sistémico, cultural e institucional” en casos de violencia contra las mujeres



⚖️ El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, sostuvo que las dificultades en la atención de denuncias de violencia contra las mujeres responden a un problema que va… pic.twitter.com/XxaUJ8qFjl — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 13, 2026

Burocracia que mata

Por otra parte, también explicó que existe dentro de las instituciones de seguridad una tendencia a ignorar las denuncias. “No les creen y hay montones de casos en que se puede determinar que la policía no les creyó (al hacer las denuncias). Mientras tanto, la mujer ya está siendo víctima de este tipo de reacciones”, agregó.

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El ministro recordó que fue proyectista de la primera ley en 2021 para el uso de tobilleras electrónicas, señalando que en otros países su implementación redujo a cero los feminicidios. Cuestionó los retrasos burocráticos, los procesos legislativos y la falta de presupuesto.

“A mí esta cuestión me indigna mucho. Me genera impotencia porque yo soy proyectista de la primera ley en el 2021 para la utilización de la tobillera electrónica en casos de violencia contra la mujer. Cuando las tobilleras electrónicas empezaron a implementarse en el Uruguay, disminuyeron a cero los casos de feminicidios”, recordó

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Obstáculos técnicos y logísticos

Víctor Ríos indicó que, además de la falta de diligencias por parte de algunos jueces, existen limitaciones reales como la mala calidad en el servicio de internet en ciertos domicilios o el uso de inhibidores de señal por parte de los agresores. Eso reduce la efectividad del monitoreo de 24 horas.. “Hay un problema con las tobilleras, en muchos de los lugares en donde viven las personas que deben utilizarlas, no hay internet. Y al no haber internet, no se puede implementar la medida”, preciso

Lamentó que mientras se discuten cuestiones formales o se buscan excusas superficiales, el número de mujeres asesinadas sigue en ascenso por la falta de un control tecnológico efectivo y permanente por parte del Estado. “Se postergó tanto la implementación de la tobilleras electrónicas en Paraguay por excusas presupuestarias porque decían que no hay dinero, que no hay otros recursos, mientras tanto seguían matando mujeres”, denunció.

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Responsabilidad del Estado

El ministro de la Corte, hizo hincapié en la falta de voluntad política para lograr soluciones reales a la problemática. “¿Cómo puede ser que un estado que se precie de ser constitucional de derecho no busque una solución tecnológica para garantizar la vida de las mujeres? Mientras el Estado paraguayo siga justificando que no se implemente adecuadamente la tecnología por razones presupuestarias, van a seguir muriendo más mujeres”, recriminó.

🔴 “NO HAY UN MECANISMO DE CONTROL LAS 24 HORAS”: EL DEBATE SOBRE LAS TOBILLERAS



⚖️ El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, planteó cómo podría ayudar la inteligencia artificial a resolver problemas vinculados con la tramitación de denuncias y las restricciones… pic.twitter.com/aLwznvfwbm — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 13, 2026

Agregó que si la logística se establece de forma correcta, el sistema protegerá realmente a las mujeres. “Ningún juez, ninguna jueza de la República se va a negar a la implementación porque el Poder Judicial simplemente aplica la ley”, subrayó.

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Para finalizar, Víctor Ríos también se refirió a la responsabilidad de la sociedad. “Nosotros, los paraguayos, nos preciamos de ser católicos marianos, vivimos cantándole a las mujeres, las mejores canciones, las mejores composiciones de nuestro folclore son dedicadas a las mujeres. Decimos que adoramos a nuestras madres, entonces ¿cómo vamos a seguir permitiendo que sigan matando mujeres?. Es indignante realmente y no lo digo ahora, siempre lo dije”, concluyó.