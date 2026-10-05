Solo falta Nenecho: 13 de los 24 concejales electos fueron cómplices suyos y de Luis Bello en Asunción

Tras las elecciones municipales de este domingo, la nueva Junta Municipal de Asunción hereda un bloque crítico: 13 de los 24 concejales electos fueron cómplices directos de las gestiones del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y de su sucesor Luis Bello (ANR-cartista). Lejos de la renovación, el nuevo cuerpo legislativo incorpora a ediles que blanquearon balances y exdirectores salpicados por cajas paralelas en la comuna.

Concejales de Asunción: Los 7 ediles que blindaron la gestión de Nenecho y Bello

Las elecciones municipales realizadas este domingo 4 de octubre en Asunción, a la vista de los resultados preliminares, dejaron un contundente dato político en la lista de concejales electos para la corporación legislativa comunal. De los 24 ediles que asumirán sus bancas el próximo 3 de noviembre, trece formaron parte o respaldaron activamente las polémicas administraciones de Nenecho Rodríguez y Luis Bello.

Este bloque de continuidad y blindaje político está integrado por siete concejales activos que lograron el “rekutu”, distribuidos entre cinco representantes colorados y dos ediles del Partido Liberal Radical Auténtico.

Los cinco colorados cartistas que lograron el rekutú en Asunción

Miguel Sosa (ANR-HC): Concejal reelecto y presidente de la Seccional Colorada N.º 22. Férreo defensor de la gestión de Nenecho y Luis Bello. Aprobó sus balances y ejecuciones presupuestarias a pesar de las denuncias por el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8.

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Marcelo Centurión (ANR-HC) : Presidente de la . Votó a favor de las ejecuciones presupuestarias de la gestión de Nenecho Rodríguez (2023, 2024, y 2025). Funcionarios de la autoridad de facto en dicha dependencia, salpicada por denuncias de cajas paralelas. : Presidente de la Seccional Colorada N.º 35 . Votó a favor de las ejecuciones presupuestarias de la gestión de Nenecho Rodríguez (2023, 2024, y 2025). Funcionarios de la Estación de Buses de Asunción y precandidatos de su propio partido lo señalaron como laen dicha dependencia, salpicada por denuncias de cajas paralelas.

Nasser Esgaib (ANR-HC): Presidente de la Seccional Colorada N.º 10. Aprobó las ejecuciones presupuestarias de Nenecho Rodríguez (2023, 2024, y 2025). Concuñado de , exdirector de Vialidad vinculado a investigaciones sobre la “apoyar sus actos de campaña. : Presidente de la. Aprobó las ejecuciones presupuestarias de Nenecho Rodríguez (2023, 2024, y 2025). Concuñado de Nicolás Duarte , exdirector de Vialidad vinculado a investigaciones sobre la “ mafia del asfalto ”. Funcionarios de esa dependencia habían denunciado arreos en horario laboral para

César “Ceres” Escobar (ANR-HC) : En los balances de 2023 y 2024 recurrió a la abstención calculada que contribuyó a la falta de votos para el rechazo, mientras que en la evaluación del : En los balances de 2023 y 2024 recurrió a laque contribuyó a la falta de votos para el rechazo, mientras que en la evaluación del Balance 2025 votó por la aprobación formal del ejercicio municipal.

Mariano Cáceres (ANR-HC): Vicepresidente de la Junta Municipal de Asunción y presidente de la Seccional Colorada N.º 38. Acompañó la gestión de Nenecho Rodríguez y Luis Bello, emitiendo su voto a favor de sus balances financieros (2023, 2024, y 2025).

Los concejales del PLRA y su rol en la Junta Municipal

En la vereda de la oposición, los liberales Augusto Wagner y Ramón Ortiz mantuvieron una conducta de respaldo con votos y ausencias estratégicas que sostuvieron el equilibrio financiero inicial de la Intendencia.

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Aunque ambos votaron por el rechazo del Balance 2025 bajo presión ciudadana en mayo pasado, su larga trayectoria legislativa ayudó a blindar los periodos donde se gestó el millonario desfalco municipal.

Municipalidad de Asunción: Ex Directores municipales salpicados por cajas paralelas ahora son concejales

La bancada de la ANR en la nueva Junta Municipal también incorpora a seis ex directores que ocuparon cargos de máxima confianza bajo las gestiones de Rodríguez y Bello.

Gerardo “Gringo” Benítez (ANR-HC): Funcionario de la Essap y exdirector del Mercado de Abasto de Asunción durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Fue apartado de su cargo tras Funcionario de lay exdirector delde Asunción durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Fue apartado de su cargo tras movilizaciones y protestas de los permisionarios , quienes exigían seguridad, transparencia y denunciaban hechos de corrupción.

Constantino “Tino” Ayala (ANR-HC): Director de la Policía Municipal Fiscalizadora, cargo que recibió en sucesión de su hermano Maxi Ayala. Enfrentó denuncias por la supuesta operatividad de Director de la, cargo que recibió en sucesión de su hermano Maxi Ayala. Enfrentó denuncias por la supuesta operatividad de “cajas paralelas” y “aprietes” al contribuyente a través de actas de intervención que quedaban sin sanción, además de la falta de control sobre la propaganda electoral ilegal , incluyendo sus propios murales en la vía pública.

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Diego “Arki” Sotomayor (ANR-HC): Director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción. Fue denunciado por gestores y contribuyentes por presuntamente liderar una supuesta en el congelamiento de expedientes de aprobación de planos y licencias comerciales. Director dede la Municipalidad de Asunción. Fue denunciado por gestores y contribuyentes por presuntamente liderar una supuesta red de coimas e inacción deliberada en el congelamiento de expedientes de aprobación de planos y licencias comerciales.

Carlos Morel Gadea (ANR-HC): Director de Defensa al Consumidor durante la administración municipal de Luis Bello y presidente de la Seccional Colorada N.º 1. Su dependencia fue señalada públicamente por supuestos esquemas de recaudación paralela . Director dedurante la administración municipal de Luis Bello y presidente de laSu dependencia fue señalada públicamente por supuestos

Óscar “Piriki” Rodríguez (ANR-HC): Seccional Colorada N.º 36. Cuñado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Se desempeña como defensor en la Junta Municipal de Asunción y ejerce la presidencia de la

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Axel Mongelós (ANR-HC): Funcionario municipal que se desempeña como director de Servicios Administrativos bajo la gestión del intendente Luis Bello.

Nuevos concejales colorados: Los funcionarios estatales que ingresan al legislativo

La lista de concejales colorados electos se completa con cuatro figuras que ya percibían salarios del Estado o de entidades públicas antes de llegar a la Junta Municipal.

Seba Radice (ANR-HC) : Actual funcionario de la Essap y presidente de la Seccional Colorada N.º 9, es hijo de Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) . : Actual funcionario de la Essap y presidente de la Seccional Colorada N.º 9, es hijo de Juan Alberto Radice Schmidbauer , operador político del senador Natalicio Chase (ANR-HC), nombrado en el Senado por

Dani Fernández (ANR-HC): Presidente de la Seccional Colorada N.º 17. Desempeñó funciones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) hasta enero, habiendo sido secretario privado del ministro Juan Carlos Baruja (ANR-HC).

Cynthia Romero (ANR-HC) : Funcionaria de la Essap, institución al mando del concejal con permiso : Funcionaria de la Essap, institución al mando del concejal con permiso Luis Fernando “Luifer” Bernal (ANR-HC).

Óscar Noldin: Funcionario del Ministerio de Salud Pública y Instituto de Previsión Social (IPS). Funcionario del Ministerio de Salud Pública y asesor de Isaías Fretes durante su paso por el(IPS).

El legado de Nenecho y Bello: Quiebra financiera y colapso de Asunción

El bloque de 13 concejales cómplices sostuvo políticamente a las administraciones municipales de Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, que dejan a la Municipalidad de Asunción sumida en un profundo descalabro financiero e institucional. Durante el periodo de Rodríguez, con el aval de los concejales, entre ellos Bello, se ejecutó un desvío de G. 512.000 millones de bonos destinados a obras de infraestructura urbana, los cuales fueron absorbidos para cubrir salarios mediante una “cuenta única”.

En materia de infraestructura, la comuna capitalina heredó un déficit crítico de obras viales y desagües pluviales inconclusos, donde frentes como la avenida General Santos registraron un avance nulo tras meses de parálisis. Más del 85% de las calles de Asunción presentan su vida útil vencida, pese a la disposición de fondos multimillonarios para bacheos superficiales que no solucionaron el problema. Asimismo, se destapó en la Dirección de Vialidad un esquema de corrupción conocido como “la mafia del asfalto” para desviar recursos a predios particulares.

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La superestructura salarial e institucional consume anualmente US$ 127 millones, lo que significa que por cada guaraní invertido en obras se destinaron 15 guaraníes exclusivamente al pago de sueldos. La intervención, a cargo de Carlos Pereira, identificó una superpoblación con más de 3.000 puestos sobrantes dentro de una nómina total de 9.119 funcionarios distribuidos en más de 60 direcciones municipales.

La gestión del “combo cartista” de Nenecho y Bello arrastra una crisis sostenida en la recolección de residuos y la proliferación de vertederos clandestinos, marcada por la constante rotación de directores en el área. Pese a que los contribuyentes aportaron decenas de millones de dólares en tasas de aseo urbano durante 2025 y 2026, el servicio no mejoró a pesar de las millonarias compras y contrataciones directas de camiones.