Gobernador de Guairá pide diálogo y consenso en la ANR tras las municipales

Tras el proceso electoral del pasado domingo, el gobernador de Guairá, César Luis Sosa Fariña, realizó un balance de los comicios municipales y se refirió al escenario político interno que se abre con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

El mandatario departamental defendió el desempeño del Partido Colorado en su zona y enfatizó la necesidad de construir consensos amplios.

En el plano general, Sosa Fariña destacó: “En el departamento de Guairá sacamos un buen resultado, 14 de 18, más de 16.000 votos de diferencia con la oposición, el 70% de las concejalías son a favor del partido”.

Asimismo, minimizó los distritos donde no se logró la victoria al señalar que no perdieron nada y que recuperaron cinco districtos importantes.

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Al ser consultado sobre el impacto del debate en torno al 2028 y los anticipos de candidaturas dentro de la nucleación colorada, reconoció que “desconcentró un poquitito, inclusive hubo ya intereses de algunos candidatos. Ahora recién se tenía que estar hablando de eso, y se habló ya casi dos semanas, dos meses antes”.

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Respecto a las aspiraciones de los gobernadores y la conformación de la chapa presidencial para acompañar a Pedro Alliana, Sosa Fariña abogó por un mecanismo integrador: “Hay que dialogar con todos. Tenemos que sentarnos a hablar con todos. Yo creo que ese es el camino y eso va a depender de la muñeca misma del oficialismo para que no haya ninguna fuga”.

Añadió además que “si no hay diálogo, sí podrían generarse rispideces que afecten el trabajo político”.

Por otro lado, descartó la existencia de corrientes internas paralelas como el “peñismo” o el “alianismo”, reafirmando la pertenencia grupal: “Hoy estamos todos en el movimiento Honor Colorado”.

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Finalmente, al ser consultado sobre contactos con referentes de otros sectores políticos tras los comicios, el gobernador reconoció que mantiene conversaciones fluidas y que “ofrecimiento siempre hay en política, el que te dice que no, te va a mentir”.

Pero a renglón seguido reiteró la postura institucional del sector: “Siempre nosotros somos fieles al movimiento. Nosotros somos hombres de equipo y necesitamos dialogar con todos. Esa es nuestra postura hoy como equipo”.