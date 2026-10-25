Quiebre en el cartismo: Alliana agradece apoyo de gobernadores a su candidatura presidencial

Durante su reciente visita al distrito de Ayolas, departamento de Misiones, para observar la ayuda estatal a los damnificados por la creciente del río Paraná, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, valoró el apoyo de los gobernadores a su precandidatura presidencial del 2028 y en particular agradeció el respaldo de Richard Ramírez, jefe departamental del octavo departamento.

El segundo del Poder Ejecutivo descartó la creación de un movimiento propio. Aseguró que buscará dar participación a todos sus correligionarios. Fue al aludir a la formación del nuevo movimiento colorado oficialista luego de la abrupta ruptura de Honor Colorado.

Sobre el apoyo de los 15 gobernadores colorados, administradores del programa Hambre Cero en las escuelas, a su precandidatura de cara a las elecciones de 2028, Alliana destacó la apertura con las autoridades. “Sabemos lo difícil que es especialmente para la gente del interior llegar hasta la capital. Entonces, hacemos un gobierno de puertas abiertas”, manifestó.

La fecha límite para la inscripción de movimientos

Alliana recordó, además, que hasta este 30 de noviembre hay tiempo para inscribir el nuevo movimiento colorado oficialista en la ANR. Negó también que exista el “allianismo”. Aseguró que sí se trata de un movimiento que quiere darle espacio, participación a todos los correligionarios y oportunidad para “competir y poner su candidatura a disposición de la ciudadanía”.

En otro momento, el vicegobernante dijo que su afecto hacia el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes “no ha cambiado absolutamente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Actualmente el nuevo oficialismo colorado, puso en marcha una medición que elegirá al compañero de chapa de Pedro Alliana. El método elegido es la encuesta que no tiene fecha de anuncio de resultados ni la metodología a ser empleada.

Se mencionan tres nombres para el cargo de vicepresidente por el nuevo oficialismo colorado. Son el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César Luis Sosa y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

Ruptura de Honor Colorado

Hace ocho días el expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, mediante un comunicado, anunció que el sector que lidera, el movimiento Honor Colorado, no presentará candidaturas partidarias ni nacionales en los próximos comicios de 2028.

Una de las causas de la desintegración de Honor Colorado fue la falta de acuerdo en torno a la chapa presidencial oficialista. El vicepresidente Alliana fue desplazado como el candidato presidencial de Honor Colorado, ante la negativa de este a aceptar como dupla al actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Sin embargo, Baruja, también con un comunicado, rechazó no solo la nominación de Cartes a la presidencia, sino también el cargo de vicepresidente. Expresó que ambos cargos no están en su interés.

Los anuncios causaron un temblor político en las filas del oficialismo en la ANR. El presidente Peña y Alliana se vieron obligados a crear un nuevo movimiento y buscar al compañero de chapa presidencial.

Días antes, el miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el oficialismo colorado, Horacio Cartes se reunió con Mario Abdo Benítez, causando sorpresa a propios y extraños, tras varios años de distanciamientos.

El tema de la conversación, según se informó, giró en torno a la situación de la ANR, el caso del Banco Central del Paraguay y los cuestionamientos de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) respecto a operaciones del banco Ueno, vinculado en su momento al presidente Santiago Peña.