“Están las pruebas y testimonios, no puede ella hacerse la ñembotavy”, dice Nakayama

Nakayama reconoció que las denuncias contra Zenaida Delgado —por descuentos compulsivos de salarios a los funcionarios a quienes supuestamente cobraba por conseguirles cupos en el Congreso— venían desde hacía un año, pero no pasaban de rumores por falta de pruebas. Reveló que recién la semana pasada los legisladores recibieron informaciones certeras sobre el inminente escándalo.

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Sostuvo que la misma “no puede estar un día más”, que “están las pruebas y los testimonios, no puede ella hacerse la ñembotavy” y que, si sus defensores quieren dilatar su expulsión aguardando una investigación fiscal, el Ministerio Público debe hacer una indagación de oficio, pero que la pérdida de investidura debe avanzar en paralelo.

¿Cómo operaba el esquema de cobros ilegales y la Caja Parlamentaria en el Congreso?

Señaló que todo demuestra que la parlamentaria, quien ingresó al Congreso electa por el Partido Cruzada Nacional y luego se pasó al cartismo, cobraba un “peaje” o contraprestación a cada funcionario. Además de eso, cobraba un “canon” por cada trabajador que pasaba de contratado a nombrado (estable).

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Nakayama también advirtió que se vio comprometida la polémica Caja Parlamentaria del Congreso, organismo que en varios casos se encargaba de tramitar los préstamos para que los funcionarios pagaran a la legisladora el cobro por el rubro.

“Acá estamos hablando también de proteger la caja”, señaló ante las pruebas de que la Caja Parlamentaria era influenciada por Delgado para que sus víctimas tramiten créditos con el aval que ella daba.

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¿Existen los votos necesarios en la Cámara Alta para lograr la pérdida de investidura?

Nakayama insistió en que “lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es solicitar la pérdida de investidura de la senadora”. Dijo que los votos se pueden conseguir hablando con sus colegas del Partido Colorado, quienes en otras ocasiones “han soltado la mano” a otros aliados del cartismo que acumularon faltas.

Insistió en que las pruebas demuestran un delito grave sin justificación para que ella se vuelva otro caso de desgaste político dentro del Parlamento.

¿Cuáles son los otros antecedentes y privilegios cuestionados a la legisladora?

Entre las otras faltas de la legisladora, recordó que la misma arrastra un escándalo en el que su hermano fue beneficiado con un departamento por el Ministerio de la Vivienda, que luego se demostró que no ocupaba. También señaló el caso en que usaba un vehículo estatal para sus actividades particulares: ocurrió en septiembre de 2024, cuando un minibús oficial del Congreso Nacional (un Hyundai H1) se incendió en el departamento de San Pedro.

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Lamentó que la práctica de cobrar dinero a funcionarios se mantenga en diversas instituciones, entre ellas la Municipalidad de Asunción, donde se “extorsiona” al funcionario contratado para que, al tener el nombramiento, le hagan sacar un préstamo de la cooperativa local.

Agregó que también se debe combatir la práctica por la que los oficialistas, como Delgado, puedan disponer de 17 funcionarios y sus respectivos rubros. “Yo, particularmente, lo he dicho muchas veces, tengo un solo asesor y tres personas en mi despacho parlamentario, nada más”, aseveró.

Para finalizar, calificó también como una bofetada que los entes públicos paguen altísimas remuneraciones a funcionarios que no cuentan con trayectoria o títulos académicos.