Walter Kobylanski, el senador que cuestiona la expulsión de Zenaida Delgado

El senador Walter Kobylanski cuestionó la intención de impulsar la pérdida de investidura de Zenaida Delgado, denunciada por supuestos cobros irregulares a funcionarios del Senado. El legislador fue el único que se retiró de la reunión de la Mesa Directiva donde se abordó la posibilidad de promover la expulsión de su colega.

Según la senadora Blanca Ovelar (ANR-Añetete), Kobylanski calificó el caso como un “problema de alcoba”, expresión que ella rechazó al considerar que las denuncias involucran dinero público y acceso a cargos estatales.

El senador negó que esté defendiendo personalmente a Delgado. “Yo no defiendo a Zenaida. Yo defiendo un principio. Todo ciudadano es inocente hasta…”, afirmó, al insistir en que las acusaciones deben demostrarse antes de adoptar medidas contra la legisladora.

Kobylanski pide investigar y cuestiona la disputa política

El parlamentario sostuvo que no quiere entrar en lo que considera una disputa interna entre sectores políticos y planteó conformar una comisión investigadora para examinar las denuncias.

“Es pertinente que se haga una comisión (…) pero que entremos todos”, manifestó. También cuestionó que la investigación se concentre exclusivamente en Delgado y sostuvo que deben examinarse otras posibles irregularidades en la función pública.

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Mientras varios senadores, entre ellos Blanca Ovelar y Mario Varela, anunciaron que acompañarán el pedido de pérdida de investidura, Kobylanski reclamó que se investiguen los hechos y se respete la presunción de inocencia.

Delgado rechaza las acusaciones y anunció acciones legales. La eventual pérdida de investidura ya podría ser tratada el miércoles.

ExCruzada cuestiona el enfoque del caso

El senador sostuvo que el debate sobre Delgado está desplazando otros asuntos que considera prioritarios, como el Presupuesto General de la Nación y el destino de los recursos públicos.

“Esto es lo importante”, insistió al referirse al presupuesto y a las decisiones sobre salarios, reprogramaciones y programas estatales.

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Durante la entrevista, también cuestionó los gastos de publicidad del programa Hambre Cero y sostuvo que los recursos públicos deberían destinarse prioritariamente a la alimentación de los niños.

“Eso debería estar en la comida de los niños. No debería sobrar un guaraní”, afirmó.

Sus declaraciones trasladaron parte de la discusión desde las denuncias contra Delgado hacia el control del gasto público y la necesidad de investigar posibles irregularidades de manera más amplia.