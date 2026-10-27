Yamil Esgaib anunció su candidatura a la Junta de Gobierno de la ANR

“Hay algunos cambios de movimiento ahora. Los de la bancada de Honor Colorado hoy parece que ya no se llaman así. Algunos que estamos todavía en Honor Colorado y que todavía no tomamos la decisión somos parte de esa bancada. Yo no creo que yo tenga que hacer una bancada nueva”, dijo Esgaib.

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El diputado que por ahora se declara cartista explicó que su decisión se basa en el pedido de un sector de sus correligionarios. “Yo estoy con todos los colorados. Me están instando y pidiendo para que me candidate a la Junta de Gobierno y lo estoy viendo en serio; creo que tengo las condiciones y las posibilidades de presidir la Junta de Gobierno”, aseguró el legislador.

En ese sentido dijo que aprovechará que Horacio Cartes no buscará la reelección para intentar ganar su lugar en la silla de Bernardino Caballero. “Se abrió la posibilidad, ya que el señor Horacio Cartes ya no va a candidatarse, y eso me da a mí esa posibilidad con gente del movimiento Honor Colorado que puede apoyarme”, insistió.

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Tendrá su propio movimiento

Esgaib aseguró que si bien no busca confrontar con Honor Colorado, está preparando su propio movimiento para impulsar su candidatura. “Nosotros tenemos movimiento propio. Mi eslogan es ‘las bases al poder’: que las bases sean las que decidan el futuro del Partido Colorado y que en el Ejecutivo se tomen decisiones que vengan de la Junta de Gobierno, y no que se elija a un presidente que tome decisiones unilaterales sin la fuerza política que lo llevó al poder”, recriminó en relación a la ruptura entre cartismo y peñismo dentro del movimiento oficialista de la ANR.

“Todos los que llegan al poder prácticamente quieren cambiar esa historia; queremos que de la Junta de Gobierno salga la gente que tiene que estar en los ministerios. Estoy tomando la decisión. Faltan algunas reuniones más con algunos correligionarios de las seccionales de Capital, Central y del interior con los que estamos hablando”, precisó Esgaib.

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Consultado sobre su caudal electoral, el diputado precisó que son varios los que le pidieron que se presente a las elecciones. “Estoy hablando con los amigos, creo que tengo el currículum correcto como ex presidente de seccionales, presidente del Consejo de Seccionales y con más de 20 años de convencional. Creo que tengo la trayectoria y la posibilidad de aglutinar la fuerza del partido”, insistió.

Así también dijo que mantiene reuniones constantes con dirigentes de base. “Yo estoy hablando con la base, no con los líderes. Los líderes tienen muchos compromisos; cada diputado tiene su gobernador, tiene su senador, o sea que no es gente muy libre que digamos. Yo estoy hablando con el pueblo libre, con el pueblo sufrido del Partido Colorado que quiere cambios”, disparó.

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Elegir un sector

Por otra parte, Yamil Esgaib instó a sus correligionarios a elegir un bando en el quiebre, Ya sea por el peñismo o por el cartismo. “Hay varios compañeros que están esperando y están hablando. Está pendiente una reunión también con el líder del movimiento y presidente del partido (Horacio Cartes). No tengo el número a mano, no estoy seguro, pero es mucha gente. Creo que desde luego van a decantar en algún lado; la mayoría creo que está con Alliana, pero hay también algunos correligionarios que están queriendo abrirse camino por cuenta propia”, insistió Esgaib.

🔴 YAMIL ESGAIB ANALIZA CANDIDATARSE A LA PRESIDENCIA DE LA ANR



📌 El diputado colorado Yamil Esgaib anunció que analiza presentar su candidatura a la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ante la posibilidad de que Horacio Cartes no vuelva a competir por la… pic.twitter.com/d1Nef9OfcQ — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 27, 2026

Se tomó el tiempo para elogiar la gestión de Horacio Cartes al frente del partido. “Yo creo que él (Horacio Cartes) está llevando el partido adelante muy bien y tomó una decisión muy solidaria con todos los correligionarios. Va a estar en el medio administrando el partido. Gane quien gane, él va a apoyar a la Lista 1 evidentemente, y eso me da la posibilidad de poder candidatarme a la Junta de Gobierno”, destacó.

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“Yo soy muy amigo de Pedro Alliana y de todos, pero con respecto a la Junta de Gobierno, hoy se abre la posibilidad de que nuevos líderes tomemos la posta de Horacio Cartes. Estoy en esa también y me gustaría ser presidente del Partido Colorado”, finalizó Esgaib.