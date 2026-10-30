Senador “Tony” Barrios asegura que HC está abierto para competir en el 2028

El senador Antonio “Tony Barrios”, líder de la ahora minoritaria bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, aludió al actual reacomodo de fuerzas tras la abrupta ruptura del cartismo por desavenencias en la conformación de la chapa presidencial y ante el rechazo del vicepresidente Pedro Alliana a una entonces dupla con el actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Actualmente, la bancada de Honor Colorado la conforman los senadores Barrios, Gustavo Leite y Lizarella Valiente. Antes del quiebre en el oficialismo, este sector contaba con 15 legisladores.

“El movimiento Honor Colorado sigue vivo, por eso nosotros representamos al movimiento Honor Colorado en el Senado. En este momento somos tres, y vamos a continuar con esto. Nos queda todavía casi un año y medio y un poquito más para que termine el proceso de este año, y por supuesto, aquel que tenga pretensiones y quiera volver a candidatarse, con mucho gusto, si es del movimiento Honor Colorado, va a poder hacerlo”, manifestó el senador Barrios, en un contacto con radio 1000 AM.

Barrios es integrante del primer anillo del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes. Además es médico personal del líder de Honor Colorado.

Como corolario de una crisis que estalló semanas atrás, el pasado 18 de octubre, mediante un comunicado, Horacio Cartes anunció que HC no presentará candidaturas para el 2028, causando un tembladeral político que motivó que el oficialismo colorado se reagrupe en torno a la precandidatura presidencial de Pedro Alliana.

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Este neo-oficialismo busca al compañero de chapa, y se manejan los nombres del presidente de Diputados, Raúl Latorre; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme y el gobernador de Guairá, César Sosa. Los nombres se someten a una encuesta.

Alliana anunció que antes de su viaje a Taiwán, previsto el 24 de noviembre, dará a conocer al elegido para la Vicepresidencia por el nuevo oficialismo colorado, que todavía no tiene denominación y aún no se inscribió en la ANR para participar del proceso preeleccionario con miras al 2028.

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Cartes buscará el dialogo incluso con la oposición, dice Barrios

En otro momento, el senador Antonio Barrios recordó que en su comunicado, Cartes anunció que Honor Colorado no presentará candidatos para las presidenciales de 2028 y que desde la presidencia de la ANR se erigiría en árbitro en la búsqueda de unas elecciones “limpias y transparentes”. “Por supuesto, el que gana va a recibir el apoyo del Partido Colorado y va a hablar con todos los movimientos políticos del Partido Colorado”, manifestó.

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También el legislador adelantó que el titular de la ANR tiene previsto conversar no solo con todos los movimientos internos del Partido Colorado sino también con partidos de la oposición. “Tenemos que empezar a apuntarnos todos a dejar las peleas que nos llevan a ningún lado y pensar en un Paraguay mucho mejor y un Paraguay que sea de progreso para todos los ciudadanos paraguayos”, remarcó.