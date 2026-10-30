ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
30 de octubre de 2026 - 18:12

Senador “Tony” Barrios asegura que HC está abierto para competir en el 2028

Santiago Peña con traje oscuro y expresión concentrada, Horacio Cartes con cabello canoso y gafas, en una sala formal con vasos de agua.
Honor Colorado se quebró y ahora el oficialismo colorado se reagrupó en torno a la precandidatura presidencial de Pedro Alliana. Foto: ilustrativa IA.ABC

El senador Antonio “Tony” Barrios afirmó que Honor Colorado está abierto a competir en las elecciones de 2028. Además, el líder de la bancada cartista en el Senado anticipó que el bloque de tres miembros sumaría adeptos en breve.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El senador Antonio “Tony Barrios”, líder de la ahora minoritaria bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores, aludió al actual reacomodo de fuerzas tras la abrupta ruptura del cartismo por desavenencias en la conformación de la chapa presidencial y ante el rechazo del vicepresidente Pedro Alliana a una entonces dupla con el actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

Actualmente, la bancada de Honor Colorado la conforman los senadores Barrios, Gustavo Leite y Lizarella Valiente. Antes del quiebre en el oficialismo, este sector contaba con 15 legisladores.

El movimiento Honor Colorado sigue vivo, por eso nosotros representamos al movimiento Honor Colorado en el Senado. En este momento somos tres, y vamos a continuar con esto. Nos queda todavía casi un año y medio y un poquito más para que termine el proceso de este año, y por supuesto, aquel que tenga pretensiones y quiera volver a candidatarse, con mucho gusto, si es del movimiento Honor Colorado, va a poder hacerlo”, manifestó el senador Barrios, en un contacto con radio 1000 AM.

Barrios es integrante del primer anillo del expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes. Además es médico personal del líder de Honor Colorado.

Antonio Barrios (Senador ANR-HC) durante una reunión de Mesa Directiva.
Antonio Barrios (Senador ANR-HC). Foto: archivo

Como corolario de una crisis que estalló semanas atrás, el pasado 18 de octubre, mediante un comunicado, Horacio Cartes anunció que HC no presentará candidaturas para el 2028, causando un tembladeral político que motivó que el oficialismo colorado se reagrupe en torno a la precandidatura presidencial de Pedro Alliana.

Lea más: Sin reelección de Cartes ni chapa propia: HC se retira de las internas coloradas del 2027

Este neo-oficialismo busca al compañero de chapa, y se manejan los nombres del presidente de Diputados, Raúl Latorre; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme y el gobernador de Guairá, César Sosa. Los nombres se someten a una encuesta.

Alliana anunció que antes de su viaje a Taiwán, previsto el 24 de noviembre, dará a conocer al elegido para la Vicepresidencia por el nuevo oficialismo colorado, que todavía no tiene denominación y aún no se inscribió en la ANR para participar del proceso preeleccionario con miras al 2028.

Lea más: Mario Varela afirma que Hambre Cero y Ueno Bank son el “sustento” del peñismo

Cartes buscará el dialogo incluso con la oposición, dice Barrios

En otro momento, el senador Antonio Barrios recordó que en su comunicado, Cartes anunció que Honor Colorado no presentará candidatos para las presidenciales de 2028 y que desde la presidencia de la ANR se erigiría en árbitro en la búsqueda de unas elecciones “limpias y transparentes”. “Por supuesto, el que gana va a recibir el apoyo del Partido Colorado y va a hablar con todos los movimientos políticos del Partido Colorado”, manifestó.

Lea más: Peña dice que competirá en 2027 con la estructura que ganó bajo Honor Colorado

También el legislador adelantó que el titular de la ANR tiene previsto conversar no solo con todos los movimientos internos del Partido Colorado sino también con partidos de la oposición. “Tenemos que empezar a apuntarnos todos a dejar las peleas que nos llevan a ningún lado y pensar en un Paraguay mucho mejor y un Paraguay que sea de progreso para todos los ciudadanos paraguayos”, remarcó.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar