“Un liberal sí puede ser presidente”, según Estigarribia sobre encabezar la chapa y atraer el voto colorado

“El que dice que un liberal no puede ser presidente está equivocado, no conoce la historia del liberalismo”, afirmó Ricardo Estigarribia durante su participación en el lanzamiento del libro Celos, que aborda la vida de Eligio Ayala y cuya autoría pertenece a Carlos Mateo Balmelli. El acto fue realizado en Mbuyapey, departamento de Paraguarí.

¿Por qué el gobernador de Central reivindica la figura de Eligio Ayala?

En la ciudad natal del expresidente Eligio Ayala, Estigarribia reivindicó el legado del histórico dirigente liberal y destacó su trayectoria como uno de los grandes estadistas que tuvo el Paraguay.

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“Estamos en la cuna del doctor Eligio Ayala, uno de los estadistas más grandes que tuvo el Paraguay y uno de los mejores presidentes, que demostró lo que un liberal con visión y gestión puede lograr”, expresó.

El precandidato también hizo referencia al desafío electoral de 2028 y a la construcción de una alternativa política con participación de los distintos sectores. “Nosotros los liberales somos fuertes y estamos construyendo la alternativa para todos los paraguayos. A los que dicen que un liberal no puede liderar una chapa presidencial, les digo que en el 2028 un liberal va a jurar en el Palacio de López”, manifestó.

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¿Qué respondió Estigarribia a las declaraciones de Miguel Prieto sobre el liderazgo opositor?

Estigarribia salió así al paso de las expresiones de su contrincante dentro de la oposición, el presidenciable y exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo. Este último había señalado que un liberal debería ocupar la candidatura a la vicepresidencia en la chapa, ya que un afiliado del PLRA no podría atraer los votos necesarios dentro del propio pueblo colorado para vencer a la ANR en 2028.

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Dentro del PLRA, Prieto tiene el respaldo del sector liderado por el senador Salyn Buzarquis quien busca ser su compañero de fórmula. Por otra parte, el propio senador liberal Líder Amarilla admitió que, según los datos y mediciones que manejan, el dirigente esteño es el aspirante mejor posicionado.

Por de pronto, toda la oposición anunció que el 9 de noviembre firmará un acuerdo total de unidad con miras a las elecciones generales del 2028.

Estigarribia participó de la actividad junto con Alcides Riveros, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA); los senadores Esperanza Martínez (PPC) y Édgar López (liberocartista); el diputado Jorge Ávalos Mariño; Ana Delvalle Aponte, intendenta electa de Mbuyapey; Agustín Saguier, miembro del Directorio Nacional del PLRA, además de dirigentes, referentes liberales y autoridades electas.