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Política
02 de noviembre de 2026 - 15:47

Cartes reaparecerá mañana en Encarnación tras el quiebre de Honor Colorado

Horacio Cartes y Sebastian "Cheba" Remesowski .
Horacio Cartes (I) y Sebastian "Cheba" Remesowsk (D), quien asume mañana el cargo de intendente de Encarnación.

Horacio Cartes reaparecerá en Encarnación durante la asunción de Sebastián Remesowski. Será su primer acto político tras la ruptura en Honor Colorado por los desacuerdos con Pedro Alliana sobre la dupla para las elecciones de 2028.

Por ABC Color
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El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el mandatario Horacio Cartes, participará mañana, 3 de noviembre, del acto de asunción al cargo del intendente de Encarnación, Sebastián “Cheba” Remesowski, quien renunció a su curul el pasado martes. El exlegislador asumirá la jefatura municipal de la capital de Itapúa, tras triunfar en las últimas elecciones municipales del 4 de octubre. El Partido Colorado retoma las riendas del municipio encarnaceno tras dos periodos consecutivos (10 años) de Luis Yd (independiente).

La presencia del titular del Partido Colorado fue confirmada por su entorno, lo que marcará el retorno de Cartes a su agenda política, tras el duro quiebre del movimiento Honor Colorado, tras profundas diferencias con el vicepresidente Pedro Alliana en torno a la conformación de la dupla presidencial del oficialismo colorado con vistas a las elecciones del 2028.

En una decisión sin precedentes, el jefe de Honor Colorado anunció el pasado 18 de octubre que este sector de la ANR no presentará candidaturas para el 2028 ni buscará su reelección para el cargo partidario. El anuncio causó un tembladeral político que motivó que el presidente Santiago Peña y Pedro Alliana, se reagrupen e impulsen una encuesta para elegir al postulante a la vicepresidencia del nuevo oficialismo colorado. Esta situación está en veremos tras las sorprendente declaraciones del segundo del Poder Ejecutivo quien anunció que su candidatura está en pausa porque primeramente quiere “arreglar la casa”.

Alliana apuntó directamente a la situación del sistema financiero y las operaciones del banco Ueno, propiedad de los exsocios de Santiago Peña. Sin rodeos, el vicepresidente expresó su preocupación por la concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos del Estado en dicha entidad, desde la asunción del presidente el 15 de agosto de 2023.

También el vicegobernante manifestó su preocupación por el estado de las obras públicas y la salud. En su momento senadores de HC presentaron un pedido de informes al Banco Central del Paraguay sobre operaciones de Ueno pero la respuesta de la banca matriz no satisfizo a los legisladores y ni a la Asociación de Bancos del Paraguay. Pese a las críticas generalizadas, el presidente Peña defendió, como en otras tantas ocasiones, al citado banco, propiedad del Grupo Vázquez.

Lea más: Horacio Cartes: Crónica de una caída del otrora líder indiscutible en la ANR

¿Asistirán Peña y Alliana?

El acto en Encarnación se prevé que inicie a las 09:00, en el Club de Pesca Pacucuá. Entre los invitados están el presidente de la República, Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, además de parlamentarios encabezados por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, ministros del Poder Ejecutivo, el gobernador de la provincia argentina de Misiones, Hugo Passalacqua, y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y el embajador de Israel, Amit Mekel.

Hoy, la Presidencia de la República informó que Santiago Peña realizará un viaje oficial a España para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026. Esto pone en duda su presencia en Encarnación.

Lea más: Gobernadores colorados llevan apoyo a Peña y Alliana ante quiebre en HC

Por su parte, todo indica que Alliana asistirá y se verá las caras con Cartes, luego de varios días de distanciamiento.

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