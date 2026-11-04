ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Política
04 de noviembre de 2026 - 18:08

¿Qué hizo Soledad Núñez en su primer día como intendenta de Asunción?

Conocé los detalles del recorrido de la nueva intendenta de Asunción, la verificación in situ de las necesidades de la comuna, los primeros nombramientos de la nueva gestión municipal y las prioridades de los contribuyentes de la capital del país.

Por Luis López Nery Huerta
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La nueva intendenta de Asunción, Soledad Núñez, inició su primer día de gestión, este miércoles, con una visita sorpresa a la Dirección de Servicios Urbanos, donde constató graves deficiencias operativas, ordenó la limpieza de chatarras y priorizó la respuesta a los reclamos ciudadanos por el estado crítico de las calles.

Durante el recorrido, constató severas deficiencias operativas y la falta de insumos básicos indispensables para garantizar el mantenimiento y la recolección en la capital. Núñez conversó con los funcionarios para realizar un diagnóstico directo sobre las necesidades presupuestarias y logísticas que paralizan el correcto flujo del trabajo diario, que mantiene hace meses a la capital en una crisis sanitaria.

Lea más: Video: Entre empujones e incidentes, asumen los nuevos concejales en la Municipalidad de Asunción

Al evaluar el parque automotor y los talleres, la jefa comunal fue contundente respecto a la falta de materiales esenciales e instrucciones operativas inmediatas. “Falta aceite, combustible, cubiertas”, advirtió Núñez durante la inspección, al tiempo de ordenar el despeje inmediato de chatarra acumulada para recuperar la operatividad y la confianza de la ciudadanía en la unidad.

Soledad Núñez con blusa roja, Adolf Sauer en uniforme azul y Paulina Serrano en chaqueta negra conversan en un entorno industrial.
Soledad Núñez se reúne con Adolf Sauer y Paulina Serrano en su primer día de gestión en un taller industrial.

El mensaje hacia los funcionarios apuntó a dignificar el área estratégica para devolver la eficiencia a la comuna y responder con celeridad a las demandas de los barrios. La intendenta enfatizó que la prioridad de su administración será dotar de herramientas al equipo operativo para proyectar una imagen renovada e institucional ante los contribuyentes asuncenos.

Primeras confirmaciones del Gabinete de Soledad Núñez en la Intendencia de Asunción

Posteriormente, la intendenta se trasladó hasta la sede central de la Municipalidad de Asunción, donde recorrió diversas dependencias administrativas para supervisar la atención al público. Durante su trayecto por las oficinas, saludó a los contribuyentes que acudían a realizar el pago de sus tributos y verificó el funcionamiento de las cajas habilitadas.

En el lugar, los ciudadanos expresaron sus expectativas ante el inicio del nuevo periodo de gobierno municipal y manifestaron sus prioridades de gestión. Un eje prioritario constante fue el deterioro crítico de la capa asfáltica en los distintos barrios de la capital y la urgencia de reparar los baches que dañan los vehículos.

Lea más: Cambio de Gobierno en Asunción: ¿Luis Bello dejó plata de la Municipalidad en ueno Bank?

Los contribuyentes expresaron que acuden a cumplir con sus obligaciones tributarias con la esperanza de que los recursos sean invertidos directamente en infraestructura vial. “Esperanza y fe en que Sole va a repuntar esto y que van a mejorar las calles, porque realmente calle que te vas, calle que hay un bache y imposible es vivir así”, señaló una contribuyente.

Soledad Núñez, con blusa blanca, habla en una oficina mientras Adolf Sauer escucha atento. Dos colaboradoras anotan en un ambiente iluminado.
Adolf Sauer (i), quien según fuentes municipales fue confirmado como nuevo jefe de Gabinete de la intendenta Soledad Núñez.

“A mí nadie me cambia un amortiguador del auto si se me rompe, si yo vengo y reclamo acá eso, nadie me va a pagar, sale de mi bolsillo”, dijo otra de las contribuyentes consultadas. Ante esto, la exigencia colectiva hacia la nueva administración se enfoca en respuestas rápidas en materia de obras públicas y mantenimiento urbano prioritario.

Primeras confirmaciones del Gabinete de Soledad Núñez en la Intendencia de Asunción

A menos de 24 horas de haber asumido, fuentes internas de la Municipalidad de Asunción confirmaron a este medio la incorporación de figuras clave del equipo de transición. Según las fuentes de la Intendencia, durante el recorrido por las dependencias comunales, se ratificó el nombramiento de Adolf Sauer para ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la intendenta.

Mujer con sombrero y otra con blusa sin mangas esperan en un lounge, mientras hombres conversan entre risas.
Varias contribuyentes acudieron este miércoles a la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Asunción.

Esta confirmación se suma a la ya oficializada previamente por la intendenta electa, quien designó al abogado Jorge Rolón Luna como nuevo director de Recursos Humanos. Ambas figuras asumirán roles centrales en el proceso de reestructuración administrativa y en la fiscalización del personal municipal durante los primeros días de gestión.

Lea más: Soledad Núñez tras asumir la intendencia: “Asunción ya no puede seguir esperando”

Desde la Dirección de Comunicación del municipio informaron preliminarmente que la nómina completa de los integrantes del Gabinete se daría a conocer de forma oficial este miércoles. Se aguarda que la lista incluya los nombres de los directores de las áreas operativas, financieras y de encargados de la infraestructura vial.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición periodística, el documento oficial con la totalidad de los nombramientos del equipo de gobierno aún no había sido hecho público. Se prevé que en las próximas horas se formalice la resolución que establezca a los responsables de las dependencias restantes.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Nacionales
Miguel Vázquez, el unicornio que no pudo ser: una mansión, vehículos de alta gama y un mundo de lujos
Ver más
03
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
04
Economía
Comunicado del Banco Atlas
Ver más
05
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más

Te puede interesar