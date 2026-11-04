¿Qué hizo Soledad Núñez en su primer día como intendenta de Asunción?

La nueva intendenta de Asunción, Soledad Núñez, inició su primer día de gestión, este miércoles, con una visita sorpresa a la Dirección de Servicios Urbanos, donde constató graves deficiencias operativas, ordenó la limpieza de chatarras y priorizó la respuesta a los reclamos ciudadanos por el estado crítico de las calles.

Durante el recorrido, constató severas deficiencias operativas y la falta de insumos básicos indispensables para garantizar el mantenimiento y la recolección en la capital. Núñez conversó con los funcionarios para realizar un diagnóstico directo sobre las necesidades presupuestarias y logísticas que paralizan el correcto flujo del trabajo diario, que mantiene hace meses a la capital en una crisis sanitaria.

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Al evaluar el parque automotor y los talleres, la jefa comunal fue contundente respecto a la falta de materiales esenciales e instrucciones operativas inmediatas. “Falta aceite, combustible, cubiertas”, advirtió Núñez durante la inspección, al tiempo de ordenar el despeje inmediato de chatarra acumulada para recuperar la operatividad y la confianza de la ciudadanía en la unidad.

El mensaje hacia los funcionarios apuntó a dignificar el área estratégica para devolver la eficiencia a la comuna y responder con celeridad a las demandas de los barrios. La intendenta enfatizó que la prioridad de su administración será dotar de herramientas al equipo operativo para proyectar una imagen renovada e institucional ante los contribuyentes asuncenos.

Primeras confirmaciones del Gabinete de Soledad Núñez en la Intendencia de Asunción

Posteriormente, la intendenta se trasladó hasta la sede central de la Municipalidad de Asunción, donde recorrió diversas dependencias administrativas para supervisar la atención al público. Durante su trayecto por las oficinas, saludó a los contribuyentes que acudían a realizar el pago de sus tributos y verificó el funcionamiento de las cajas habilitadas.

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En el lugar, los ciudadanos expresaron sus expectativas ante el inicio del nuevo periodo de gobierno municipal y manifestaron sus prioridades de gestión. Un eje prioritario constante fue el deterioro crítico de la capa asfáltica en los distintos barrios de la capital y la urgencia de reparar los baches que dañan los vehículos.

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Los contribuyentes expresaron que acuden a cumplir con sus obligaciones tributarias con la esperanza de que los recursos sean invertidos directamente en infraestructura vial. “Esperanza y fe en que Sole va a repuntar esto y que van a mejorar las calles, porque realmente calle que te vas, calle que hay un bache y imposible es vivir así”, señaló una contribuyente.

“A mí nadie me cambia un amortiguador del auto si se me rompe, si yo vengo y reclamo acá eso, nadie me va a pagar, sale de mi bolsillo”, dijo otra de las contribuyentes consultadas. Ante esto, la exigencia colectiva hacia la nueva administración se enfoca en respuestas rápidas en materia de obras públicas y mantenimiento urbano prioritario.

Primeras confirmaciones del Gabinete de Soledad Núñez en la Intendencia de Asunción

A menos de 24 horas de haber asumido, fuentes internas de la Municipalidad de Asunción confirmaron a este medio la incorporación de figuras clave del equipo de transición. Según las fuentes de la Intendencia, durante el recorrido por las dependencias comunales, se ratificó el nombramiento de Adolf Sauer para ocupar el cargo de jefe de Gabinete de la intendenta.

Esta confirmación se suma a la ya oficializada previamente por la intendenta electa, quien designó al abogado Jorge Rolón Luna como nuevo director de Recursos Humanos. Ambas figuras asumirán roles centrales en el proceso de reestructuración administrativa y en la fiscalización del personal municipal durante los primeros días de gestión.

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Desde la Dirección de Comunicación del municipio informaron preliminarmente que la nómina completa de los integrantes del Gabinete se daría a conocer de forma oficial este miércoles. Se aguarda que la lista incluya los nombres de los directores de las áreas operativas, financieras y de encargados de la infraestructura vial.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición periodística, el documento oficial con la totalidad de los nombramientos del equipo de gobierno aún no había sido hecho público. Se prevé que en las próximas horas se formalice la resolución que establezca a los responsables de las dependencias restantes.