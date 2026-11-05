Intendente expulsa a funcionarios de la DNIT y cuestiona controles a comerciantes en plena crisis financiera

El intendente de la ciudad de Caaguazú, Alejo Ríos Medina (PLRA), expulsó del distrito a funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y afirmó que resulta inoportuno presionar al sector comercial en medio de la crisis financiera que atraviesa el país, agravada por la situación de ueno bank

Ríos justificó su intervención alegando que una importante cantidad de comerciantes de Caaguazú atraviesa una delicada situación económica tras la pérdida de sus ahorros depositados en la entidad bancaria. Según afirmó, cerca del 90% de los comerciantes de la ciudad fueron afectados por esta situación.

Como ejemplo, mencionó el caso de la propietaria de un supermercado denominado Santa Elena, quien, según aseguró, tenía aproximadamente G. 1.500 millones depositados en ueno bank.

El jefe comunal cuestionó que, en estas circunstancias, funcionarios de la DNIT recorran los establecimientos comerciales para persuadir a los propietarios a cumplir con las exigencias tributarias. Consideró que el Gobierno debería priorizar la recuperación de la estabilidad económica antes de intensificar los controles sobre quienes desarrollan actividades comerciales.

Cuestiona procedimientos y habla de supuesta recaudación irregular

El intendente también puso en duda los motivos de los procedimientos y señaló que los funcionarios supuestamente estaban recorriendo los comercios para persuadir a sus propietarios a formalizar sus actividades.

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Incluso lanzó acusaciones contra los responsables de estos operativos, al insinuar que tendrían fines recaudatorios irregulares, especialmente por la proximidad de las fiestas de fin de año.

“Esto se da casi en toda época cuando llegamos a la Navidad y al Año Nuevo, porque hay plata. Es una corona, gente sinvergüenza que está en el Gobierno y que envía a su gente”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el responsable de la DNIT instalado en Caaguazú ni siquiera estaba al tanto de los procedimientos que realizaban sus funcionarios en los establecimientos comerciales.

Advierte que no permitirá nuevos procedimientos

Ríos afirmó que decidió expulsar a los funcionarios del distrito y advirtió que no permitirá que vuelvan a realizar procedimientos sin que previamente pasen por la Municipalidad.

No obstante, instó a los comerciantes a cumplir con sus obligaciones tributarias municipales, como los impuestos comerciales y empresariales, para que la administración comunal pueda respaldar sus reclamos.