Transición en Asunción: Lo que encontró el equipo de Soledad Núñez en Servicios Urbanos

A tres días de haber asumido la administración municipal, tras su victoria en las elecciones del 4 de octubre, la intendenta de Asunción, Soledad Núñez recibirá este mismo viernes un informe detallado del proceso de intervención que dispuso en la Dirección de Servicios Urbanos para esclarecer el estado real de la dependencia.

Para llevar adelante esta tarea, fueron designados Maximiliano Urbieta y Marcos Pérez Talia como interventores, encargados de relevar toda la información técnica y documental disponible. Ambos funcionarios asumieron el cargo el pasado miércoles, tras una visita sorpresa de la intendenta a la dependencia.

El diagnóstico preliminar arrojó un panorama de “gran desorden, falta de protocolos claros, de manual de funciones” actualizados, señaló en conversación con ABC Maximiliano Urbieta. “Pero también encontramos mucha gente buena que está con ganas de sacar la Dirección de Servicios Urbanos adelante y que ama su trabajo”, remarcó.

En esta entrevista exclusiva, te contamos los principales hallazgos del equipo interventor, que serán puestos a consideración de la nueva intendenta y a partir de los cuales se tomarán las primeras medidas de su gestión.

Estado de la flota de camiones, taller municipal y recolección domiciliaria

En cuanto al parque automotor destinado al retiro de residuos domiciliarios, el informe señala que seis camiones de la flota más antigua, previa a la polémica compra directa de once vehículos, permanecían inmovilizados en los talleres. Sobre este punto, Urbieta detalló que “cuatro unidades están con cuestiones básicas como falta aceite, etcétera, o cambio de llanta que podemos levantar en cortísimo plazo”.

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Respecto a los vehículos contratados mediante esquemas de tercerización con empresas privadas, la auditoría detectó una disminución temporal en la operatividad diaria. El interventor confirmó que esta mañana “salieron 11 de los 17 camiones contratados”, por lo cual se abrió una revisión exhaustiva de los términos contractuales vigentes.

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Pese a las bajas temporales tanto en la flota propia como en los servicios tercerizados, el interventor aseguró que la cobertura de recolección en los barrios se mantiene activa. “No tenemos hoy un problema, vamos a decirle, grave en cuanto a falta de camiones recolectores, pero se están cubriendo todas las zonas, no hay una zona que no esté cubierta hoy día”, destacó Urbieta.

Urbieta reconoció, sin embargo, falencias en la limpieza de vertederos clandestinos e irregulares, aunque aclaró que este servicio se normalizaría, a más tardar, la próxima semana. Al respecto, señaló que la retroexcavadora utilizada para este trabajo se encontraba descompuesta en el taller, por lo que el retiro de desechos en vertederos se realizaba de manera manual. Esto, explicó, demandaba una gran cantidad de personal operativo que debería estar limpiando plazas y avenidas.

Cementerio de chatarras e instalaciones en desuso heredadas

Un recorrido realizado por ABC por el predio central de Servicios Urbanos constató un escenario crítico heredado de la administración de Luis Bello, sucesor del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez. Se observó la acumulación masiva de desperdicios.

En el patio principal había este viernes grandes montículos de escombros, maderas, neumáticos viejos y bolsas de basura depositadas directamente al aire libre sobre el suelo. Se verifica además la presencia de varias barredoras mecánicas pequeñas, las cuales presentan desgaste severo, abolladuras, faltantes de pintura y componentes sueltos.

La falta de mantenimiento preventivo y correctivo dejó a múltiples camiones recolectores, tumbas y de carga completamente desmantelados y sin cubiertas delanteras o traseras. Varias unidades se sostienen de manera precaria sobre troncos de madera o llantas dentro del área de talleres.

El deterioro estructural abarca cabinas enteras con parabrisas rotos, frentes desarmados, faros caídos y puertas arrancadas que yacen tiradas junto a las carrocerías y chasis porta-contenedores sobre el pavimento. Asimismo, se constató la presencia de un camión recolector con la caja compactadora totalmente desprendida y volcada sobre su propio costado.

Cantidad, perfil de funcionarios y compromiso de gestión

Según Urbieta, la dependencia cuenta actualmente con una plantilla aproximada de 1.300 funcionarios, conformando una estructura eminentemente operativa enfocada en el aseo urbano, áreas verdes y mingas ambientales. Al respecto, indicó que parte del trabajo consistirá en evaluar la eficiencia del plantel.

El interventor reconoció que las condiciones edilicias y la falta de insumos básicos representan factores determinantes que golpean directamente la dignidad y el rendimiento del personal operativo. “Por supuesto que si uno no tiene un ambiente laboral, una infraestructura adecuada y digna para generar su trabajo, eso también les motiva, genera una baja autoestima y por supuesto que afecta en la productividad”, agregó.

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Como medida prioritaria para dignificar la labor diaria, la intervención remarcó la urgencia de proveer implementos de seguridad industrial acordes a la exposición de riesgo de los trabajadores. “Los equipamientos básicos para el cuidado de la persona, porque estos son trabajos pesados, peligrosos e insalubres. Necesitamos dar todas las comodidades a los funcionarios que realmente quieran estar con el proyecto levantando la ciudad”, dijo.

El interventor envió un mensaje de tranquilidad a los contribuyentes respecto a la continuidad y optimización progresiva de los servicios municipales. Concluyó reafirmando el compromiso institucional: “La Dirección de Servicios Urbanos va a estar cumpliendo con absoluta normalidad su trabajo y vamos a ir mejorando a medida que pasa el tiempo. Vamos a realizar todos los cambios que tengamos que realizar acá porque nuestra prioridad es Asunción”, concluyó.