Asunción: Luis Bello busca despedirse con otra sospechosa ampliación de alquiler de camiones de basura

En un movimiento que generó inmediatas alarmas, la Junta Municipal de Asunción convocó este viernes a una sesión extraordinaria. La citación, a pedido de los concejales colorados Mariano Cáceres, Daniel Ortiz, Javier Pintos, Nasser Esgaib, y los liberales Augusto Wagner y Ramón Ortiz, se produjo apenas un día después de la última sesión ordinaria del miércoles, ocasión en la que la mayoría de los ediles, especialmente aquellos que no lograron la reelección, ya se habían despedido formalmente del pleno.

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El elemento central de la polémica radica en el primer punto del orden del día, un mensaje del intendente Luis Bello (ANR-cartista), quien deja el cargo el próximo martes. A 4 días del final de su mandato, remitió un nuevo pedido para ampliar el contrato de alquiler de camiones recolectores de basura. La electa intendenta de Asunción por la oposición, Soledad Núñez, asumirá el cargo este martes.

La solicitud resulta llamativa para la oposición, ya que se presenta a menos de cuatro meses de haber aprobado una ampliación idéntica sobre el mismo contrato. El mensaje del intendente fue derivado a las comisiones de Legislación e Infraestructura.

Álvaro Grau advierte violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas en la Comuna

El concejal Álvaro Grau (PPQ) cuestionó con firmeza la iniciativa y recordó que el contrato original de adjudicación fue firmado durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) en 2024 por un monto superior a los G. 30.000 millones. A dicho acuerdo ya se le aplicó una ampliación de G. 6.376 millones a principios de julio pasado, por lo que una nueva modificación carecería de amparo legal y resultaría sumamente irregular.

Según explicó el edil opositor, la legislación vigente, la Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas, impone un límite estricto para las modificaciones de los compromisos asumidos por el Estado. “La ley te permite extender una vez no más el contrato y hasta el 20%, ya sea de monto o de tiempo. Ahí es sospechoso que dos veces estén pidiendo la extensión”, advirtió Grau, remarcando que la norma no habilita repetir este procedimiento administrativo.

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Grau remarcó la incoherencia de la propuesta frente a las compras recientes realizadas por el propio municipio asunceno. El concejal recordó que este mismo año la administración comunal adquirió 11 camiones recolectores propios mediante una cuestionada adjudicación directa por G. 13.500 millones, inversión que debía subsanar el déficit de infraestructura en la recolección de residuos y reducir progresivamente la dependencia de firmas privadas.

Asimismo, el edil citó las declaraciones expresadas por el Ejecutivo municipal a inicios de este año, cuando afirmaron que con una flota propia de 40 camiones la Comuna alcanzaría una “capacidad ociosa” operativa. “Con estos camiones que compraron ya llegan a los camiones para tener esa capacidad que ellos mismos mencionaron; entonces, ¿por qué alquilar otra vez?”, cuestionó Grau al señalar la falta de justificación técnica para el gasto.

Compra directa y alquiler de camiones recolectores: denuncias de direccionamiento en Asunción

La adquisición de las 11 unidades cero kilómetro por G. 13.606 millones se realizó por vía excepcional aduciendo una urgencia operativa en la capital, proceso que la Intendencia llevó adelante sin comunicación previa a la Junta Municipal. La compra fue adjudicada a las firmas Cathay SAE y Condor SACI, desatando fuertes críticas por la falta de transparencia en los pliegos de bases y condiciones elaborados por el Ejecutivo.

En su momento, Grau había denunciado públicamente un presunto direccionamiento en el pliego de la licitación directa. El edil argumentó que en las especificaciones técnicas se exigió el sistema de frenos top break, una tecnología patentada de manera exclusiva por la marca Mercedes Benz. Según la denuncia del concejal, este requisito restringió deliberadamente la competencia a favor de los proveedores finalmente adjudicados.

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La compra directa se dio en paralelo a la ampliación del arrendamiento de camiones hasta diciembre por G. 6.376 millones, aprobada el 8 de julio por la mayoría colorada de 10 votos contra 7. Los fondos asignados se distribuyeron entre las empresas Depósito San Cristóbal, por G. 3.734 millones, y El Palacio S.A., por G. 2.641 millones, en medio de duros reproches por parte de las bancadas opositoras.

Desde la oposición sostienen que el dinero destinado al arrendamiento temporal de vehículos privados representa un despilfarro de los fondos municipales. Calculan que con ese dinero se pudo haber comprado 6 camiones nuevos o reparar a cero 14 unidades de la flota municipal que entonces se encuentran paradas “sobre tacos” en los talleres de la comuna.

El esquema heredado de Nenecho Rodríguez y la deficiente recolección de basura

La llegada de Luis Bello a la Intendencia se dio en agosto del año pasado, tras la renuncia del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante la inminencia de su destitución y tras el proceso de intervención. Como concejal y presidente de la Junta, Bello formó parte de la mayoría de 14 concejales cómplices que respaldó su cuestionada gestión.

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Durante el periodo de intervención a la administración de Nenecho, a cargo de Carlos Pereira, este constató el desvío de G. 13.000 millones de los bonos G8 (2022) en “servicios fantasma”, de los cuales una parte considerable fue computada al pago de camiones alquilados que, según Pereira, carecían de registros de operadores o de hojas de ruta.