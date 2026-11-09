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Política
09 de noviembre de 2026 - 20:10

El PLRA debate sobre el presupuesto 2027 y se posiciona contra la impunidad en el caso Ueno-Peña

Consejo parlamentario del PLRA, reunido en la sede de la agrupación.
Consejo parlamentario del PLRA, reunido en la sede de la agrupación.

El Consejo Parlamentario del PLRA fijó postura contra la impunidad en la causa Ueno-Peña y analizó el PGN 2027. Además, los liberales definieron la agenda para la próxima cumbre de la oposición y la sesión del Directorio azul.

Por ABC Color
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El PLRA informó que el Consejo Parlamentario, integrado por senadores y diputados, analizó hoy, en una reunión de emergencia en la sede de la agrupación, la situación política y jurídica del país, “reafirmando su compromiso con la institucionalidad democrática, el Estado social de derecho y la defensa de los intereses del pueblo paraguayo”.

¿Qué postura asumirá el PLRA ante el caso Ueno-Peña?

En diálogo con ABC Digital, el presidente de la agrupación, Alcides Riveros, señaló que los parlamentarios y las autoridades partidarias acordaron impulsar iniciativas que impidan la impunidad en el caso Ueno-Peña.

Lea más: ¿Y la unidad opositora?: PLRA posterga firma de acuerdo para la chapa única 2028

Asimismo, Riveros indicó que se trabaja en la unificación de las cuatro bancadas del PLRA en la Cámara de Diputados, con el objetivo de consolidar posturas institucionales y mantener una línea coherente con los principios del partido.

El senador Dionisio Amarilla (liberocartista) formó parte de la comisión de recepción al Congreso del presidente Santiago Peña.
El senador Dionisio Amarilla (liberocartista) formó parte de la comisión de recepción al Congreso del expresidente Santiago Peña.

¿Cómo afectará la posición liberal al debate del Presupuesto 2027?

Respecto al plano legislativo, el titular liberal explicó que coordinan una postura unificada sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 ya que actualmente hay cuatro bancadas liberales en la Cámara Baja.

Riveros indicó que el plan de gastos debe ser evaluado por la Cámara de Diputados luego de que el presidente entrante, Pedro Alliana, solicitara modificaciones al proyecto remitido originalmente por el destituido Santiago Peña.

Autoridades de Partidos opositores reunidos en el PLRA.
Autoridades de Partidos opositores reunidos en el PLRA, días antes del cierre de Ueno Bank. La firma del acuerdo de unidad fue postergada.

¿Cuándo se reunirá la mesa de la oposición y el Directorio liberal?

En el ámbito de las alianzas, Riveros anunció que la mesa de presidentes de partidos opositores volverá a sesionar este miércoles por la tarde. El bloque tenía previsto firmar este lunes 9 un acuerdo para presentar una chapa presidencial única, pero la firma debió postergarse a raíz de la crisis política y social.

Finalmente, el titular del PLRA confirmó que este jueves se reunirá el Directorio partidario para debatir y definir las principales acciones políticas de la agrupación.

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