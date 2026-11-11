Presupuesto 2027 a ciegas: Mañana a las 10:00 se debe tratar y Diputados no tiene reformas de Alliana

El presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) emitió esta mañana la resolución Nº 4743, por la cual se vuelve a convocar a sesión extraordinaria de la Cámara Baja para mañana a las 10:00, a fin de tratar el PGN 2027, que ya debió ser tratado el pasado lunes, pero se postergó a pedido del presidente Pedro Alliana para realizarle ajustes, atendiendo a que el original fue presentado por el ahora destituido Santiago Peña.

Hasta ahora se desconoce qué cambios pretendería incluir Alliana, que esta mañana mantuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, tras lo cual anunció un ínfimo recorte al derroche descomunal en el Gobierno.

“Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento. Con esta medida buscamos ahorrar más de 20.000 millones de guaraníes, que he solicitado reprogramar para la compra de medicamentos destinados a nuestros hospitales”, señaló Alliana en X.

Haciendo una analogía con el sector que dicen querer priorizar, el de salud, estos G. 20.000 millones (unos G. 3,1 millones) son apenas una curita para tratar de frenar una hemorragia, ya que al 1 de noviembre pasado, solo la deuda pendiente del Ministerio de Salud con las farmacéuticas ascendía a unos US$ 800 millones.

Sin embargo, su propuesta formalmente aún no llegó a la Cámara Baja a falta de menos de 24 horas para su tratamiento, por lo que se desconoce si las modificaciones propuestas por el nuevo jefe del Ejecutivo se limitarán a esas o incluirán más.

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Esto es riesgoso para el tratamiento de la Ley más importante del país, ya que obligará a los diputados a mirar a las apuradas un proyecto y buscar eventuales descalces, y, sobre todo, echará por tierra todo el análisis previo en la Comisión Bicameral de Presupuesto.

De todos modos, la última palabra la tiene siempre el Senado, que, en su condición de Cámara revisora, es la que finalmente impone la versión a ser remitida al Ejecutivo.

Posiblemente en ese carácter, es que de la reunión de hoy con Alliana y Lovera participó el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Silvio “Beto” Ovelar (ANR).