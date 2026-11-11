Yolanda Paredes pide a Alliana retirar todos los proyectos de Peña pendientes en el Senado

La senadora Yolanda Paredes planteó que el gobierno de Pedro Alliana retire del Senado todos los proyectos de ley remitidos durante la administración de Santiago Peña que todavía están pendientes de tratamiento en el Senado.

Durante su intervención, la legisladora sostuvo que el cambio de titular del Poder Ejecutivo obliga a revisar las iniciativas enviadas por el anterior mandatario, especialmente después de los acontecimientos políticos de la última semana.

“Estoy convencida de que el Poder Ejecutivo debe retirar todos los proyectos que Santiago Peña nos ha enviado acá en el Senado”, manifestó.

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Paredes fundamentó su planteamiento en el artículo 212 de la Constitución Nacional, que establece: “El Poder Ejecutivo podrá retirar del Congreso los proyectos que él hubiera enviado o desistir de ellos, salvo que estuviesen aprobados por la Cámara de origen”.

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Según la senadora, existe un listado de aproximadamente 30 proyectos de ley remitidos por Peña que continúan pendientes de estudio en la Cámara Alta. Por ello, pidió a Alliana utilizar sus atribuciones constitucionales para retirar esas iniciativas y evitar que el Senado continúe tratando propuestas de la administración anterior sin una revisión del nuevo gobierno.

Paredes cuestiona el Presupuesto 2027 enviado por Peña

Uno de los principales cuestionamientos de la legisladora estuvo dirigido al Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027, que fue elaborado y remitido durante el gobierno de Santiago Peña.

Paredes cuestionó que la Cámara de Diputados se dispusiera a tratar el proyecto sin que el nuevo Ejecutivo hubiera presentado modificaciones formales, pese a los anuncios de Alliana sobre posibles recortes de gastos.

La senadora mencionó que el Presidente había hablado de reducir gastos en viáticos, mantenimiento de aeronaves y gastos reservados, entre otros rubros, pero aseguró que hasta ese momento no había ingresado al Parlamento ninguna propuesta concreta de modificación.

Pedro Alliana solamente está diciendo de palabra. Hasta donde yo sé, ningún proyecto de modificación ha llegado a este Parlamento Yolanda Paredes (Cruzada Nacional).

También puso en duda que el Senado pueda estudiar el presupuesto con los mismos números y prioridades establecidos por la administración anterior.

En particular, señaló que el proyecto mantiene una asignación de G. 4.000 millones para gastos reservados de la Presidencia de la República, partida que, según explicó, permite al mandatario disponer de recursos de manera discrecional y sin rendición pública de cuentas en los términos habituales.

Alerta sobre proyectos del Indert y el Estatuto Agrario

Otro de los puntos de su intervención fue la modificación del Estatuto Agrario y de la ley de creación del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Paredes pidió a Alliana revisar estas iniciativas y cuestionó la continuidad de Francisco Ruiz Díaz al frente del Indert.

La legisladora acusó a la administración del ente de convertirlo nuevamente en una “inmobiliaria privada” para disponer de tierras públicas y denunció supuestas operaciones con propiedades del Chaco a precios que, según afirmó, llegarían a G. 500.000 por hectárea. “Están rifando las tierras públicas a 500.000 guaraníes la hectárea en el Chaco”, denunció.

En ese contexto, exigió al nuevo mandatario que intervenga y detenga lo que calificó como un proceso de despojo de tierras del Estado. La senadora comparó sus advertencias sobre el Indert con los cuestionamientos que, según recordó, había realizado durante los últimos tres años sobre el Banco Ueno y el manejo de fondos públicos.

El argumento jurídico de Paredes se basa en la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de retirar proyectos de ley enviados al Congreso, siempre que estos no hayan sido aprobados por la Cámara de origen.

La legisladora considera que Pedro Alliana puede ejercer esa atribución respecto de las iniciativas de Santiago Peña que continúan pendientes de tratamiento parlamentario.

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Su planteamiento abarca tanto el Presupuesto 2027 como otras propuestas legislativas, entre ellas las modificaciones relacionadas con el Indert y el Estatuto Agrario.

“No someternos a más bochornos”, expresó al cerrar su intervención, al insistir en que el nuevo gobierno debe revisar y retirar las iniciativas heredadas de la administración anterior.