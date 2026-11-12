“Él es cómplice de todo esto”: Rocío Vallejo cuestiona a Rolón por demorar allanamiento a Ueno

“Él es cómplice de todo esto, es una persona que siempre estuvo protegiendo. Se tiene que ir”, sentenció Rocío Vallejo entrevistada en Monumental 1080 AM.

La legisladora realizó estas declaraciones luego de que en las últimas horas se confirmara que el juez Rodrigo Estigarribia firmó el 5 de noviembre la orden de allanamiento contra Ueno Bank, pero el titular del Ministerio Público no priorizó el trámite hasta la noche del 9 de noviembre. En su defensa, Rolón alegó que no quiso “mezclar lo político con lo jurídico”, una justificación tras la cual cobró fuerza el plan para destituirlo mediante un juicio político en el Congreso.

Lea más: Juicio Político: Firma de libelo acusatorio contra Fiscal General inicia lenta como reacción de Rolón

La diputada opositora señaló que “con esto se cierra o se confirma” lo que venía denunciando respecto a que Rolón paralizó los procedimientos para resguardar los intereses de Peña y de la entidad bancaria. “Con este documento se comprueba que él también estuvo regulando la realización de diligencias”, aseveró.

¿Cómo interviene el fiscal general en las investigaciones del Ministerio Público?

Vallejo, otrora agente fiscal del Ministerio Público, explicó que parte del problema radica en que el fiscal general actualmente interviene para ordenar la agilización o el freno de cualquier causa. “Hoy el fiscal general ordena qué se hace y qué no se hace. Ese es el principal problema, no tienen autonomía los fiscales”, cuestionó.

“Yo tuve información de que este señor estaba parando todo y esta es la confirmación, este es el documento que faltaba para confirmar que este señor es el que paraba todo”, insistió. Asimismo, aseguró que la orden de frenar el operativo respondió a que las diligencias ya apuntaban directamente al mandatario: “Paró todo porque todo ya estaba preparado para el procedimiento contra el presidente Peña, él paró todo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea el mandamiento de allanamiento:

En ese sentido, repudió que Rolón justificara su inacción argumentando que no quería mezclar las “cosas jurídicas con las políticas” y que ahora pidiera “paciencia” a la ciudadanía.

¿En qué etapa se encuentra el pedido de juicio político contra Emiliano Rolón?

Respecto a las acciones en la Cámara Baja, Vallejo indicó que el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón ya está disponible para que todos los diputados puedan firmarlo y expresó su expectativa de que los legisladores oficialistas también acompañen la iniciativa, “porque esto ya es una traición a la patria”.

Finalmente, añadió que no puede responsabilizar a los agentes fiscales asignados a la causa “porque ellos funcionan así”, es decir, pidiendo constantes instrucciones a la máxima autoridad del Ministerio Público. “Eso también debería cambiar. En la época en que yo fui fiscal ni le contábamos a los fiscales generales qué es lo que estábamos haciendo”, dijo.

“Tomábamos nosotros nuestras decisiones de cómo debe ser. Finalmente, la responsabilidad es personal; el que va a terminar procesado y con la objeción pública no va a ser el fiscal general, va a ser el fiscal”, concluyó.