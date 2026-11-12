Juicio Político: Firma de libelo acusatorio contra Fiscal General inicia lenta como reacción de Rolón

Tímidamente inició la firma del libelo acusatorio para juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pero no por falta de méritos: no solo por su presunta “inoperancia cómplice” en la causa del caso Ueno y la del expresidente de la República, Santiago Peña, sino también por temor a que la mayoría cartista que aún no ha sentado postura pueda archivarlo y salvarlo por un año.

El libelo establece 4 causales que configurarían mal desempeño en sus funciones e incluso eventualmente hechos punibles.

Conducción deficiente de la investigación del caso UENO: Mal desempeño por incompetencia comprobada en la dirección funcional de la investigación más importante del período, con pérdida de oportunidades probatorias irrepetibles, reconocida públicamente por el propio fiscal general. Retención por siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el presidente Peña: Incluido ceder sus funciones a la Contraloría. Inacción ante los “sobres del poder” denunciados por Luz Candado. Inacción ante el reclamo de funcionarios del Laboratorio Forense.

Para la presentación se requieren 15 firmas, las cuales posiblemente consigan de sobra durante la sesión extraordinaria en la que se estudia el Presupuesto de Gastos de la Nación 2027. Pero para la darle ingreso oficial y trámite legislativo serían un tanto más cautelosos, ya que primeramente quieren trabajar sobre los votos.

Apenas hoy se conocía la noticia de que el pasado 5 de noviembre el juez Rodrigo Estigarribia ya firmó la orden de allanamiento a la sede de la Ueno Casa de Bolsa, la cual la Fiscalía ejecutó 4 días después, y aun así, con todo ese tiempo agarraron infraganti a la “rompepapeles”, María José Benítez García, exjefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa tratando de eliminar evidencias contra Santiago Peña.

A esto se le suma la lenta reacción para incautar el celular de Peña así como para allanar la Mansión en San Bernardino, lo que habría permitido vaciar la presunta “bóveda oculta” que se halló en el sitio.

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“No hay apuro, queremos que firmen la mayor cantidad de colegas y los invitamos también a los colorados a que puedan sumarse a esto, porque esto no se trata de ir contra una persona, sino que está relacionado con la investigación de la mayor crisis financiera y económica de la República del Paraguay en la historia”, señaló una de las impulsoras, la diputada Rocío Vallejo.

Otro que optó por la cautela fue el líder de la bancada de Colorado Añeteté, Daniel Centurión, que dijo que ellos son los primeros que hace tiempo quieren que se vaya el fiscal, pero temen que esto pueda ser rechazado y sirva para blindarlo en el cargo por un año, tal como ocurrió en el periodo pasado con la exfiscal General, Sandra Quiñónez.

“Vamos a reunirnos esta tarde, vamos a analizar y después vamos a hacer saber nuestra posición política”, dijo haciendo referencia a los 5 miembros de la bancada de Añeteté.

Explicó esta postura dubitativa alegando que lo que temen es que, eventualmente, sus correligionarios oficialistas entierren el pedido y salven a Rolón.

“Si existe un grupo político que ha cuestionado la gestión del Ministerio Público es nuestro grupo político. Nos hemos manifestado públicamente en ese sentido, pero el juicio político se trata de eso, un consenso político. Lo que no quiero es que ocurra lo que ocurrió en el periodo anterior, cuando se presentó a las apuradas un libelo acusatorio, y finalmente se rechazó y eso ya no se puede tratar por un año”, dijo Centurión.

Otro que actúa ahora como “lobo solitario” al decirse “estafado” por Peña es el colorado oficialista Jatar “Oso” Fernández (ANR, B), que, no obstante, habló a título personal y no por su bancada que tiene 8 miembros.

“Que se vaya a la p... que lo parió, el fiscal”, dijo Fernández, que exigió que “se vayan todos los que robaron y, si me tengo que ir yo también por un puto mil, me voy a ir también preso carajo, pero que se vayan todos”.

Los colorados oficialistas, en la persona del presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, le sacaron la nalga a la jeringa diciendo que están aún analizando.

¿Cuántos votos son los requeridos para su destitución?

Una vez presentado el libelo acusatorio, se requiere de una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para que prospere, es decir, en el caso de que estén los 80 diputados presentes, se necesitarán 53 votos.

Dicho número varía conforme a la cantidad de presentes, pero lo normal es que, ante casos controversiales como estos, estén los 80.

Como aún no se dio entrada oficial al libelo, tampoco hay aún fecha de sesión extraordinaria para su tratamiento.