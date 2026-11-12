JLRA pide a Alliana la salida de Salma Agüero y Ariel Martínez

Dylan Carreras y Efrén Silva, vicepresidente y secretario político de la JLRA, respectivamente, presentaron notas oficiales ante la Presidencia de la República para exigir la remoción inmediata de ambos altos funcionarios del gabinete.

Por qué la JLRA exige la salida de Salma Agüero de la Secretaría de la Juventud

Sobre Salma Agüero, los dirigentes liberales indicaron que la titular de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) se escondió durante las recientes movilizaciones juveniles contra Santiago Peña. Además, recordaron que, siendo líder estudiantil del colegio Salesianito en 2016, repudió las tomas de colegios y respaldó al entonces ministro de Educación, Enrique Riera, y al expresidente Horacio Cartes, pese a que dichas movilizaciones dieron importantes logros a los estudiantes.

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Añadieron que, ya en su faceta de ministra, malgastó los recursos del ente para la campaña de Camilo Pérez para la Intendencia de Asunción y que usó dinero público en la contratación de un youtuber mexicano que finalmente nunca vino a Paraguay, en lugar de destinar esos fondos a programas útiles para los jóvenes.

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Asimismo, recalcaron que amedrentó a los jóvenes que impulsan una campaña digital para pedir su destitución, iniciativa que ya superó las 63.000 firmas.

Cuáles son los cuestionamientos contra el ministro del Interior, Ariel Martínez

Respecto al titular de la cartera de Seguridad, los referentes de la JLRA señalaron que “resulta políticamente inadmisible” que una persona que formaba parte de la cúpula de dicha institución durante el ataque policial a la sede del PLRA y el asesinato de Rodrigo Quintana, en marzo y abril de 2017, sea designada en este cargo.

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Sostienen que quien hoy conduce la seguridad interna del país posee una responsabilidad política directa en aquel trágico suceso.

Qué rol tuvo Ariel Martínez tras el asesinato de Rodrigo Quintana

Igualmente, recordaron que tras el crimen de Quintana, Martínez sostuvo públicamente la versión de que el exsuboficial Gustavo Florentín —condenado a 24 años de cárcel— habría escapado de su lugar de reclusión, se habría equipado y armado por su cuenta, y se habría sumado al pelotón policial que asaltó el local partidario.

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Según el documento, esa versión ampliamente cuestionada contribuyó a reducir los hechos a la conducta de un solo agente, dejando sin respuesta las dudas sobre la cadena de mando. Concluyeron que no se puede reconstruir la confianza en las fuerzas de seguridad colocando al frente de la institución a una figura cuya trayectoria está vinculada a ese episodio.