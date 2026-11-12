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Política
12 de noviembre de 2026 - 19:29

Juicio político al Fiscal General: Latorre mantiene ambigüedad cómplice a favor de Rolón

Raúl Latorre con traje oscuro y corbata azul en podio, rodeado de periodistas atentos con micrófonos.
Raúl Latorre, presidente de la Cámara de DiputadosCámara de Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC) así como la bancada colorada mayoritaria (oficialista) se mantienen tibios y evasivos respecto al juicio político al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón.

Por ABC Color
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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, oficialista) una vez más evitó sentar postura sobre el juicio político contra el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, cuyo libelo acusatorio se empezó a firmar hoy en la Cámara Baja y que a priori, se podría presentar oficialmente la próxima semana.

Lea más: Violación de deberes y posible comisión de delitos: esto dice libelo contra Fiscal General Emiliano Rolón

Uno de los condicionantes que frenan la presentación oficial del libelo acusatorio no es precisamente la falta de méritos, sino la ambigüedad de las bancadas coloradas oficialistas que se niegan a soltarle la mano a Rolón pese a graves falencias en el caso Ueno Bank y la investigación contra el presidente de la República, Santiago Peña.

“Existen colegas que están en desacuerdo con el actuar, existen colegas que están conformes con el actuar y las diferentes posiciones y motivos van a ser expuestos en el juicio político”, dijo Latorre con su acostumbrada tibieza que en este caso juega a favor del Fiscal General del Estado.

El libelo acusatorio que ya fue firmado por varios diputados de la oposición (PLRA y tercer espacio) detalla cuatro causales que configurarían “mal desempeño en sus funciones” e incluso considera el posible tipo penal de “frustración a la persecución penal”.

Latorre en un momento de la entrevista hasta casi justificó al fiscal General, diciendo que supuestamente para el exterior, la “imagen” es que institucionalmente se está procediendo “bien”.

Esto pese a que la Fiscalía no para de quedar en ridículo, tras tardar dos días en incautarle el celular a Santiago Peña, así como esperaron 4 días pese a tener una orden de allanamiento emitida para constituirse en la sede de Ueno Casa de Bolsa, así como también llegaron tarde a la mansión en San Bernardino, donde ya encontraron una presunta “bóveda oculta” vacía.

“Amén de la cuestión en particular del Ministerio Público, sí hay que decir, y de esto se habla en el mundo, de la reacción de las instituciones paraguayas ante lo acontecido”, sostuvo, mencionando como un supuesto logro las detenciones.

Lo que no mencionó son los otros aspectos de la “inacción” que recién se verán a futuro, el tiempo dado eventualmente para la destrucción de pruebas y sobre todo para procurar la recuperación de activos desviados.

Finalmente, también se terminó excusando para definir aun su postura, diciendo que a él le “toca ejercer un delicado rol institucional consagrado por la Constitución” y que en su rol de presidente de la Cámara Baja “va a velar porque cada uno de esos planteamientos (de libelos para juicio) sea tratado con la misma seriedad que fue tratado el juicio político del expresidente de la República”.

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