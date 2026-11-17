La salida de Emiliano Rolón de la Fiscalía General del Estado, acorralado por la inacción de su gestión ante el desfalco de Ueno Bank y un inminente juicio político en el Congreso, dejó una jugada administrativa. Antes de renunciar, Rolón firmó una resolución en la que designaba a la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero Vera como encargada de despacho, una maniobra que la abogada penalista y exministra de Justicia Cecilia Pérez calificó como “una situación bastante irregular”.

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Pérez detalló el trasfondo legal de la designación y apuntó contra el forzamiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pérez recordó que las normas establecen mecanismos automáticos y estrictos para cubrir las vacancias, por lo que un fiscal general que se marcha de forma definitiva no tiene atribuciones para elegir “a dedo” quién quedará al frente de la institución.

Pérez sospecha de un arreglo interno

Según explicó, la ley establece que en caso de ausencia definitiva debe asumir el fiscal adjunto del fuero penal con mayor antigüedad en el cargo hasta que el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Senado y terna del Consejo de la Magistratura, designe a un nuevo titular por un periodo completo de cinco años.

Sin embargo, Pérez puso en duda que Cantero cumpla con ese requisito objetivo frente a otros colegas con más años de trayectoria en la institución.

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“Yo estoy casi segura de que Alba Rocío Cantero no es la más antigua de lo penal. Según los cálculos que nosotros tenemos, estaban el doctor Édgar Moreno, la doctora Quiñónez y la doctora Soledad Machuca. Claramente acá hubo una decisión; asumo que hubo algún acuerdo entre los fiscales adjuntos para que los otros no se quejen, pero son cuestiones que la ley no te permite”, sentenció la exministra.

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El riesgo de un vacío institucional y un antecedente peligroso

El documento establece que el interinato de Cantero entra en vigencia recién a partir de mañana, lo que significa que durante la jornada de hoy Rolón sigue siendo formalmente el titular del Ministerio Público mientras el presidente Pedro Alliana no acepte su dimisión.

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La abogada advirtió que si el Ejecutivo firma la aceptación hoy mismo, se producirá un vacío de autoridad peligroso entre ese instante y el día siguiente, justo en medio de los allanamientos por el cierre de Ueno Bank y la caída del Grupo Vázquez.

Finalmente, la penalista recordó, durante una entrevista por la 780 AM, que la figura del “encargado de despacho” está prevista exclusivamente para ausencias temporales, viajes o enfermedades, pero jamás para una renuncia definitiva.

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Comparó este desprolijo traspaso con lo ocurrido anteriormente en la Procuraduría General de la República, cuando Marco Aurelio González dejó a un encargado antes de saltar al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que normaliza una práctica fuera de reglamento que hoy vuelve a debilitar la seguridad jurídica de la República.