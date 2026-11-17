Ante un inminente juicio político tras el posicionamiento de diputados oficialistas y opositores a favor de aprobar el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón por mal desempeño de funciones al frente de la FGE, este presentó su renuncia ante la Presidencia de la República.

Uno de los principales puntos cuestionados a Rolón fue la omisión en abrir procesos de investigación tras las denuncias de legisladores opositores presentadas un año atrás contra el expresidente de la República, Santiago Peña, como también contra el hoy intervenido Ueno Bank.

Derlis Maidana, senador oficialista, dijo que es necesario que continúen los trabajos de investigación por parte de la Fiscalía, sin distinción a ningún paraguayo, ya sea acaudalado económicamente, o más humilde, e incluso pidió una institución que no sea “selectiva” con los colorados.

“Lastimosamente vimos a un expresidente ayer esposado, cumpliendo los mandatos de la justicia y queremos también que figuras de la oposición que tienen procesos judiciales que también afronten la justicia, que no solamente sea una Fiscalía selectiva con colorados, y no hablo de Emiliano Rolón precisamente, sino hablo también de los demás agentes fiscales de inferior jerarquía, que si alguien que no es del Partido Colorado comete un hecho punible, bueno, también así como nosotros, nuestros correligionarios hoy están afrontando la justicia, como lo es en un Estado de derecho, que la justicia sea igual para todos”, refirió.

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Entre los 21 dirigentes colorados sentenciados en su mayoría por casos relacionados a sus cargos (corrupción) y otros por vínculos con el crimen organizado, se destacan Erico Galeano, Hugo Javier González, Óscar “Ñoño” Núñez (hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez), Hernán Rivas, Roberto Cárdenas, los hermanos Óscar (+) y Ramón González Daher, Victor Bogado, además de los al menos ocho procesados Santiago Peña (expulsado del partido tras el caso Ueno Bank), Óscar “Nenecho” Rodríguez entre otros.

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Maidana pide expedición en el caso Miguel Prieto

Uno de los opositores que hoy cuenta con múltiples causas abiertas por la Fiscalía es el presidenciable Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza y asociación criminal vinculados a compras durante la pandemia y licitaciones municipales de cuando fue intendente de Ciudad del Este.

Para Maidana, existe lentitud por parte de la Fiscalía por los intereses corporativos, mediáticos y una justicia selectiva que persigue más a los colorados. Se excusó en que quien se aparta de una norma jurídica debe rendir cuentas ante la justicia, lo que está demostrando el propio Santiago Peña.

“También es hora de que la justicia se expida sobre procesos judiciales viejos, y especialmente por el caso Miguel Prieto. No puede ser que donde hay una acusación fiscal, hay testimonios, hay dictamen de contraloría, pero ndaipori (no hay) la condena, que es lo que se espera en estos casos”, afirmó.

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Expresó su postura de que quien asumió en reemplazo de Emiliano Rolón, en este caso Alba Rocio Cantero como Fiscal General Interina, debe ser alguien que haga la transición, según estipula la ley orgánica del Ministerio Público respecto al sistema de sucesión, y que debe terminar el mandato, y recién una vez finalizado, dentro de un año y tres meses aproximadamente, elegir un nuevo Fiscal General del Estado para los próximos cinco años.

Falta de liderazgo de Emiliano Rolón

Maidana dijo que sus excompañeros de facultad que son fiscales, con quienes juega fútbol, criticaban a Emiliano Rolón por no saber manejar grupos, e incluso lo comparaban con el exfiscal general Rubén Candia Amarilla o con Óscar German Latorre, quienes tenían buen relacionamiento con los fiscales y mucho mejor liderazgo.

“Eso decían siempre, y bueno, creo que el líder de la Fiscalía General del Estado, el o la líder, sabe que tiene que tratar con un equipo de adjuntos, de agentes fiscales en lo penal, en lo civil, en lo laboral y tiene que liderar un proceso de otra vez darle credibilidad a la Fiscalía General, así como por ejemplo la profesora Alicia Pucheta y el ministro (Eugenio) Garay le dieron de vuelta credibilidad al JEM, hoy creo que se espera lo mismo del representante de la sociedad, que es el Ministerio Público”, concluyó.

En el caso de Alicia Pucheta, la misma desde su asunción en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tuvo cuestionamientos, ya que fue designada en el cargo en noviembre de 2023 por el entonces presidente Santiago Peña en sustitución de Enrique Kronawetter, lo que generó denuncias de un atropello constitucional y una acción de inconstitucionalidad por parte del removido representante.

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También se le cuestionó su silencio ante casos y condenas polémicas, al evitar pronunciarse de forma directa sobre escándalos y fallos judiciales de alto perfil, como la condena de ocho años de prisión del exmiembro Hernán Rivas, condenado por su título falso de abogado, o esquemas de tráfico de influencias.

Ante las críticas sobre el funcionamiento del JEM y el manejo de los órganos de juzgamiento, Pucheta ha defendido su labor alegando “cero prescripción” de causas.