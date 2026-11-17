En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Partido Colorado, disidente), dijo haber recibido información - aún no confirmada – de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, estaría “renunciante” ante la aparente inminencia de un juicio político en su contra.

La diputada opositora Rocío Vallejo anunció que presentará hoy en la Cámara de Diputados un libelo acusatorio para impulsar un juicio político al fiscal general Rolón, ante crecientes llamados de la ciudadanía para su destitución ante la percepción de que, bajo su dirección, el Ministerio Público actuó de forma demasiado pasiva ante casos de alto perfil y relevancia para la República.

Durante la mañana de hoy, todas las bancadas de la Cámara Baja del Congreso anunciaron que apoyarían la propuesta, con lo que es posible que el pedido de juicio político sea aprobado por unanimidad y remitido al Senado.

Si el fiscal general renuncia, se desactiva el juicio político

El diputado Espínola dijo que, según la información que recibió, el fiscal general “habría comentado a varios de sus colaboradores en la Fiscalía” su intención de renunciar.

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Agregó que, en caso de que Rolón presente renuncia, el proceso de juicio político se desactivaría automáticamente.

Esto contrasta con lo ocurrido el pasado 5 de noviembre, cuando el entonces presidente Santiago Peña presentó renuncia también ante la clara inminencia de un juicio político en su contra y el Congreso Nacional rechazó su renuncia y acabó llevando a cabo el proceso de juicio, destituyéndolo al día siguiente.

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El caso del expresidente Peña era distinto porque una renuncia le habría permitido conservar el estatus de senador vitalicio con fueros parlamentarios. El fiscal general, en cambio, no tendría tal privilegio en caso de renunciar, señaló el parlamentario colorado disidente.

Opositores aún preparan pedido de sesión extra para votar juicio político

También en conversación con ABC Cardinal, la diputada Rocío Vallejo hizo eco a lo afirmado por su colega Espínola e indicó que el proceso terminará automáticamente si Rolón presenta su renuncia.

Sin embargo, indicó que la presentación de la nota de pedido de una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para tratar el pedido de juicio político sigue en preparación hasta que haya una confirmación de la renuncia del fiscal general.

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El pedido es que esa eventual sesión extraordinaria sea realizada el viernes.