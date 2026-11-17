El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y líder de Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes, recibió hoy en su residencia en Asunción al exvicepresidente Hugo Velázquez, líder del movimiento Fuerza Republicana.

Conforme a las fuentes y el reposteo de Hugo Velázquez en redes sociales, ambos líderes colorados conversaron “en busca de consolidar la unidad” dentro de la ANR, tras la ruptura dentro del movimiento Honor Colorado.

La dos bancadas de HC en el Congreso acompañaron en su momento al destituido presidente Santiago Peña en la creación de un nuevo oficialismo que sería la plataforma electoral del entonces vicepresidente Pedro Alliana (ahora presidente de la República tras la salida de Peña) de cara a las elecciones del 2028.

Todo el proyecto se desboronó tras la destitución de Peña, vía juicio político del Congreso, por mal desempeño de funciones, por su vinculación con la caída de Ueno Bank. El exmandatario está con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue y está imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio.

Peña también fue expulsado del padrón de la ANR, en un proceso sumarísimo en el Tribunal de Conducta.

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Respecto a la reunión de Cartes y Velázquez, el encuentro entre ambos referentes políticos apunta a acercar posiciones y fortalecer la estructura partidaria de cara a las próximas elecciones internas partidarias y generales de 2028.

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Encuentro tras años de distanciamiento

La reunión entre Cartes y Velázquez se da tras años de distanciamiento. El exvicepresidente en el gobierno de Mario Abdo Benítez y el expresidente Cartes coincidieron en la designación de Estados Unidos de América de “significativamente corrupto” en el 2022.

En su momento, Hugo Velázquez fue diputado por dos periodos y militó en Honor Colorado. Luego, tras los sucesoos de marzo de 22017, con el fallido intento de Cartes en su reelección, Velázquez se sumó al proyecto político de Mario Abdo Benítez.

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Cartes también se reunió con Mario Abdo en octubre

El miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el movimiento Honor Colorado, los expresidentes de Paraguay y hasta ese entonces rivales Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023) se reunieron. En las imágenes difundidas se los vio distendidos juntos. Según informaciones, los exmandatarios analizaron la situación política y financiera, en alusión al caso Banco Central del Paraguay y las operaciones de Ueno Bank.