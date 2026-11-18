El senador Eduardo Nakayama dijo que actualmente no existe una decisión firme respecto a la confirmación de Alba Cantero, como fiscal general del Estado tras la salida de Emiliano Rolón. No obstante, añadió que ya se han reunido con ella y que efectivamente cuenta con 25 años de trayectoria y sería la fiscal adjunta más antigua en lo penal por lo que cumpliría con los requisitos para confirmarla.

“Nos hemos reunido con la fiscal adjunta en lo penal, Alba Cantero, que está interinando la Fiscalía General del Estado y, bueno, lógicamente aprovechamos para poder realizar distintas consultas, sobre todo para comprobar de que ella sea la fiscal adjunta penal más antigua conforme a lo que dice la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y, efectivamente, ella es, tiene 25 años de antigüedad y es la fiscal adjunta en lo penal más antigua, entonces lo que corresponde es confirmarle”, afirmó.

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En este sentido, mencionó que ante las causas abiertas por la crisis generada por la resolución de UENO Bank, considera necesario tener una conducción sólida en la Fiscalía a fin de que se pueda continuar con las investigaciones correspondientes.

“Si nosotros paramos esto, no le damos, digamos, el soporte jurídico constitucional para que ella pueda continuar el trabajo, estaríamos poniendo en pausa todo lo que se está haciendo”, dijo.

“Ahora se requiere alguien que conozca la casa”

Consultado sobre si existen otros fiscales con antiguedad que podrían ser candidatos para la FGE, mencionó que existen fiscal adjunto o fiscal adjunto itinerante pero “fiscal adjunto en lo penal” – es el perfil que se señala expresamente el artículo de la Carta Orgánica del Ministerio Público por lo que Alba Cantero tendría el perfil constitucional para aplicar al cargo.

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“Hay otros fiscales adjuntos que han sido nombrados con ese cargo, fiscal adjunto o fiscal adjunto itinerante, pero “fiscal adjunto en lo penal” y eso dice expresamente el artículo de la Carta Orgánica del Ministerio Público es ella, de acuerdo a todo lo que hemos verificado en las documentaciones y también lo que hemos conversado con la gente del Ministerio Público, incluso hemos realizado llamadas cruzadas a los efectos de corroborar, y existe un amplio consenso de que eso es así“, refirió.

En ese contexto, manifestó que de confirmarla sería la encargada de terminar el periodo del saliente Emiliano Rolón previsto el año que viene (2027) sobretodo por que el llamado a concurso llevaría al menos un año.

“Sobre todo porque ahora se requiere alguien que conozca la casa, y si se abre la convocatoria y eso decimos que puede demorar hasta un año si se hace la convocatoria ordinaria con los mecanismos normales, este, y otra vez entra alguien que no conoce la casa, como fue el caso de Emiliano Rolón, tenemos el serio riesgo de que la investigación no avanza. Entonces, nosotros tenemos que acompañar este proceso desde el punto de vista de la continuidad institucional”, puntualizó.

Lagunas en la ley

Consultado sobre las alternativas analizadas en el Senado, Nakayama explicó que se evaluaron diversos escenarios, incluida la posibilidad de convocar a un concurso para un nuevo mandato completo de cinco años, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. Sin embargo, advirtió que esa opción terminaría por desarticular la figura institucional de la Fiscalía General del Estado, además de señalar que la normativa vigente tampoco contempla un llamado a concurso únicamente para completar un periodo inconcluso.

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En ese sentido, el legislador reconoció la existencia de vacíos legales que deben ser subsanados en la coyuntura actual para garantizar la continuidad del Ministerio Público. Adelantó que, una vez superada esta etapa, el Congreso deberá abordar una reforma de la Carta Orgánica de la institución con el objetivo de establecer reglas claras y prever este tipo de situaciones a futuro.

Emiliano Rolón debe ser investigado, según senador

Asimismo, habló sobre la actuación de la Fiscalía respecto a los últimos acontecimientos en los que llegó tarde por lo que responsabilizó directamente al exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien considera debe ser investigado.

“Si ha habido una negligencia grave por parte del exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pues tiene que actuar”, afirmó.

Sostuvo que la nueva FGE debe poner todas sus prioridades en las investigaciones que afectaron a unos 3 millones de paraguayos y la determinar la implicancia que eventualmente Rolón pudo tener durante su gestión.

Habría un 80 a 90% de consenso, según Nakayama

El legislador señala que en principio llamarán a una sesión extra en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se determinará un dictamen, posteriormente llamar a otra sesión extraordinaria, sin embargo, adelanta que puede haber consenso de la mayoría.

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“Mira, yo no te podría decir que existe un consenso absoluto, pero dentro de la bancada democrática existe un amplio consenso de que esto se haga, yo te diría un 80 o 90%”, concluyó.