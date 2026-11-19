“Amena reunión con el amigo y presidente de la ANR, Horacio Cartes!”, así refiere el posteo del titular del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR), al comunicar su visita al exmandatario Horacio Cartes, en su residencia en Asunción.

En el escueto posteo, el senador Núñez se acercó nuevamente a Horacio Cartes, líder de Honor Colorado y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), tras varias semanas de distanciamiento.

Bachi y la mayoría de senadores colorados oficialistas abandonaron Honor Colorado a mediados de octubre para apoyar la entonces precandidatura del vicepresidente Pedro Alliana de cara al 2028 y al gobierno de Santiago Peña, ahora expresidente preso e imputado por el caso Ueno Bank.

Lea más: Senadores oficialistas avisan a Cartes que aunque lo respetan, apoyan a Peña y Alliana

Cartes y la crónica del quiebre de Honor Colorado

Las diferencias en la conformación de la dupla presidencial de Honor Colorado motivaron la ruptura de este sector oficialista de la ANR. Cartes tenía su predilección por el entonces ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja como precandidato a vicepresidente.

Pero Alliana se opuso y anunció que no aceptaba imposiciones. Fue a mediados de setiembre. La situación empeoró con la decisión de Baruja de no aceptar la propuesta ante la resistencia de su nombre en Diputados y gobernadores colorados oficialistas. Solo un grupo de senadores cartistas apoyaba al expresidente Cartes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El detonante fue cuando Cartes anunció que Honor Colorado no presentará candidaturas partidarias de cara al 2028. Con esto descartaba también su reelección en la ANR.

Lea más: Expulsión de Santiago Peña de la ANR era “lo mínimo que se podía hacer”, dice Bachi Núñez

Reunión con Marito

En esos días, en octubre, Cartes se reunió con el expresidente Mario Abdo Benítez, su otrora rival político, después de años de distanciamiento. Ese encuentro motivo que los senadores, diputados y gobernadores colorados se alineen a Alliana y a Peña.

En tanto, Cartes se quedó con pocos aliados, como los senadores Antonio “Tony” Barrios, Gustavo Leite y Lizarella Valiente. En la Cámara Baja el único diputado que quedó con Cartes fue Yamil Esgaib.

En esos días, el entonces nuevo oficialismo colorado, sin denominación oficial, encargó una encuesta para determinar el mejor posicionado para acompañar a Alliana en la dupla presidencial. Los nombres fueron el gobernador de Guairá, César Sosa; el titular de Diputados, Raúl Latorre, y el ministro de Industria, Marco Riquelme.

Lea más: Cartes apoya juicio político de Peña

Pausa de Alliana y juicio político a Peña

Pero todo se vino abajo. El lunes 2 de noviembre, Alliana anunció que ponía en pausa su precandidatura presidencial y su argumento era que se debía “arreglar la casa”, aludiendo a Ueno Bank y los depósitos del Instituto de Previsión Social y del Estado.

Al día siguiente, el Banco Central del Paraguay inició el proceso de resolución de Ueno Bank por deficiencias de liquidez y préstamos millonarios a empresas vinculadas.

Fue el principio del fin para el gobierno de Peña. El viernes 6 de noviembre, Cartes anunció su apoyo al juicio político y horas después el Congreso Nacional destituyó a Peña en un juicio político por mal desempeño de funciones, por su vinculación en la caída de Ueno Bank.

Lea más: Cartes y Alliana libran una “guerra de tweets” para exhibir la lealtad de sus aliados

Actualmente, Pedro Alliana es presidente de la República y Peña está imputado por asociación criminal, lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña está con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue.