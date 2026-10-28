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Política
28 de octubre de 2026 - 14:18

Senadores oficialistas avisan a Cartes que aunque lo respetan, apoyan a Peña y Alliana

Horacio Cartes y Pedro Alliana.
Horacio Cartes (I) presidente de la ANR y Pedro Alliana (D) vicepresidente de la República.

Con las aguas calmas y superada la crisis, los últimos senadores cartistas, encabezados por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, lanzaron un comunicado dirigido a Horacio Cartes en el que le informan que aunque lo respetan, apoyarán la precandidatura presidencial de Pedro Alliana y al gobierno de Santiago Peña.

Por ABC Color
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Basilio Núñez, presidente de la Cámara Alta, subió a sus redes sociales un breve comunicado firmado por 11 parlamentarios para sentar postura tras la crisis en el oficialismo.

El pronunciamiento se lanzó después de que “Bachi” fuese uno de los pocos convocados por Horacio Cartes a su residencia, junto a sus colegas Gustavo Leite y Antonio Barrios, después de que el exmandatario informase al vicepresidente Pedro Alliana que le retiraba la candidatura presidencial por el movimiento Honor Colorado.

Lea más: Cartes y Alliana libran una “guerra de tweets” para exhibir la lealtad de sus aliados

Esto detonó una crisis en la que Cartes nominó a Juan Carlos Baruja como aspirante presidencial, solo para que este también rechazara la oferta, lo que forzó al exmandatario a buscar diálogo con Mario Abdo Benítez.

Finalmente, Cartes anunció que su sector no presentaría candidatura a la Presidencia de la República ni a la titularidad del Partido Colorado.

Abdo Benítez sonríe con cabello canoso y barba, junto a Cartes en saco oscuro y camisa blanca, en un salón elegante.
Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes.

¿Qué dice el comunicado de los senadores cartistas dirigido a Horacio Cartes?

El documento comienza dirigiéndose a la cúpula partidaria: “A nuestro querido líder don Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de la República y presidente de la gloriosa Asociación Nacional Republicana (ANR)”.

A continuación, los legisladores explican los motivos de su postura institucional y política: “Los abajo firmantes manifestamos por esta que el hecho de apoyar la precandidatura del compañero Pedro Alliana y al gobierno de nuestro presidente de la República, Santiago Peña, mantiene nuestra proximidad, acompañamiento y respeto intacto hacia su persona, sin olvidar de manera ninguna los logros de su gobierno como presidente de la República y hoy como presidente de nuestro querido Partido Colorado”.

Comunicado de la bancada oficialista en que buscan estar bien con Horacio Cartes y con Santiago Peña y Pedro Alliana al mismo tiempo.
Comunicado de la bancada oficialista en que buscan estar bien con Horacio Cartes y con Santiago Peña y Pedro Alliana al mismo tiempo.

¿Quiénes son los 11 legisladores que firmaron el respaldo político?

El documento fue firmado por:

  • Basilio Núñez
  • Carlos Núñez Agüero
  • Derlis Maidana
  • Lizarella Valiente
  • Patrick Kemper (ex-Hagamos)
  • Derlis Osorio
  • Juan Carlos “Nano” Galaverna
  • Natalicio Chase
  • Guadalupe Aveiro
  • Oscar “Cachito” Salomón
  • Javier Zacarías Irún

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