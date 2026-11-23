La diputada colorada oficialista Johana Vega sigue firme en su postura de hacer público un audio en donde argumenta se escuchará al contralor Camilo Benítez amenazándola.

La parlamentaria colorada confirmó que presentará las pruebas durante la sesión de mañana de la Cámara de Diputados y lo hará asesorada por su abogado.

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Vega había denunciado que el contralor Benítez la llamó a amedrentar, luego de que ella le reclamó la utilización de criterios diferentes en el examen de correspondencia que se hizo al expresidente Santiago Peña y a Eddie Jara, extitular de Petropar y pareja sentimental de la legisladora.

“Te enfrentaste a mí, ahora vas a ver con quién te metiste”, entre otras expresiones que supuestamente le dijo Camilo Benítez a la diputada. Parte de esa conversación será divulgada mañana.

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Vega también firmó el líbelo acusatorio que será presentado mañana para solicitar el juicio político de Camilo Benítez, sin embargo, el oficialismo colorado ya se “atrincheró” para blindarlo y anunció que no acompañará su destitución.

El oficialismo colorado dio los votos necesarios para destituir a Santiago Peña y para forzar la renuncia del exfiscal general del Estado, Emiliano Rolón; sin embargo, ahora defienden a Camilo Benítez, quien es acusado de blanquear a Peña.