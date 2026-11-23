Uno de los temas a tratar mañana en la sesión de la Cámara de Diputados es el proyecto que “Que modifica el artículo 100 de la Ley Nº 1680/2001, Código de la Niñez y la Adolescencia, y el artículo 4º de la Ley Nº 5415/2015, Que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM)”.

La propuesta, con media sanción de la Cámara de Senadores, busca facilitar las autorizaciones para viajes temporales al exterior de niños, niñas y adolescentes cuando uno de sus progenitores se encuentre inscripto en el REDAM por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias.

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Está también en agenda de la sesión ordinaria convocada para las 09:00, el proyecto de Ley “Que modifica y amplía los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley Nº 6245/2018 ‘Que establece el régimen de subasta de vehículos abandonados en la vía pública" que se encuentra en su tercer trámite parlamentario por que en el Senado se aprobó con modificaciones.

La propuesta busca establecer mecanismos para que los vehículos declarados en abandono, una vez cumplidos los procedimientos legales, puedan ser destinados a subasta, adjudicados al municipio para su utilización o sometidos a compactación, conforme a la normativa vigente.

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Mafia de los pagarés e IPS

Asimismo, se encuentra en agenda el proyecto de Ley “Que establece el régimen de notificaciones electrónicas y de gestión electrónica de los procesos judiciales, modifica los artículos 131, 133, 139 y 144 de la Ley Nº 1.337/1988 ‘Código Procesal Civil”.

La iniciativa busca establecer un marco legal para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales, otorgándoles eficacia jurídica y fijando reglas claras sobre su perfeccionamiento y el inicio de los plazos procesales. Este proyecto, fue uno de los que nació para hacer frente a la “mafia de los pagarés”.

Además, los diputados analizarán el proyecto de ley “Que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del fondo de enfermedad y maternidad”.

La propuesta original de Diputados buscaba atender urgencias sanitarias, farmacéuticas y de infraestructura en el Instituto de Previsión Social (IPS) por un plazo de 12 meses.

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Sin embargo, la Cámara de Senadores aprobó el texto con modificaciones de fondo, ampliando su alcance y articulado e incorporando el régimen de saneamiento financiero y protección del Fondo de Enfermedad y Maternidad. No obstante, varias comisiones asesoras de la Cámara Baja recomiendan aprobar la versión original.

Son 14 los proyectos de ley que están en la agenda de Diputados mañana, sin embargo, el momento más esperado sin dudas será cuando la diputada Johana Vega (ANR) haga público el audio en donde supuestamente es amenazada y amedrentada por el contralor Camilo Benítez.