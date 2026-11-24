La designación de Hugo Zárate como director general paraguayo de Itaipú ya enfrenta el rechazo de tres senadores de la oposición, quienes adelantaron que no darán su voto para confirmar al funcionario en el cargo.

Los cuestionamientos están relacionados con su participación en la resolución que habilitó a Ueno Bank a operar con recursos de la binacional.

Los senadores Esperanza Martínez (Partido Participación Ciudadana), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) manifestaron que no acompañarán el acuerdo constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, peñista), no se reunirá esta semana. Tampoco existe una fecha definida para tratar el pedido de acuerdo para la designación de Zárate, según afirmó el propio titular.

El senador Javier Zacarías Irún es hermano de Justo Zacarías Irún, quien fue removido de la dirección paraguaya de Itaipú tras el escándalo de los depósitos de la binacional en Ueno Bank.

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Esperanza Martínez cuestiona el manejo de los fondos de Itaipú

La senadora Esperanza Martínez fue una de las primeras en anunciar su rechazo a la designación de Zárate y cuestionó que los cambios en la conducción de Itaipú no representen una modificación real en la administración de los recursos de la entidad.

“Mi rechazo a estos cambios que no cambian nada. El negociado que hicieron con los recursos de Itaipú y el desmanejo de los fondos sociales no puede quedar entre ‘paínos’ y cómplices”, manifestó.

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La legisladora sostuvo que no acompañará el acuerdo constitucional para la designación de Hugo Zárate y reclamó mayor transparencia sobre los recursos de las binacionales.

“Si quieren demostrar que algo va a cambiar, tengan el coraje de meter el dinero de las binacionales en el presupuesto, informar sobre las negociaciones en Itaipú e investigar la colocación de los recursos de las binacionales en Ueno”, expresó.

Yolanda Paredes y Filizzola tampoco darán sus votos

La senadora Yolanda Paredes también confirmó que no respaldará la designación de Zárate ni la de los demás integrantes del Directorio de Itaipú.

“Yo no voy a acompañar la designación de Zárate, ni a ninguno de los miembros del Directorio”, afirmó.

Por su parte, el senador Rafael Filizzola fue contundente al anunciar su voto en contra: “Yo voto en contra, es parte del mismo equipo”.

Comisión de Asuntos Constitucionales no tiene fecha

El pedido de acuerdo constitucional para la designación de Hugo Zárate debe pasar por el Senado, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 224, numeral 7, de la Constitución Nacional, que otorga a la Cámara Alta la potestad de prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes binacionales.

Sin embargo, el tratamiento todavía no tiene fecha. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, encabezada por Javier Zacarías Irún, dijo que aún no tienen una fecha para analizar el pedido de acuerdo del Ejecutivo.

La situación deja pendiente el dictamen de una comisión presidida por el hermano del anterior titular de Itaipú, quien fue apartado del cargo en medio de los cuestionamientos por los depósitos de fondos de la binacional en Ueno Bank.

La firma de Zárate en la resolución que habilitó a Ueno

Uno de los principales cuestionamientos contra el nuevo titular interino de Itaipú es su firma en la resolución RDE-004/2025, aprobada el 15 de enero de 2025, que incorporó a Ueno Bank entre las entidades financieras habilitadas para operar con recursos de la binacional.

En aquel momento, Zárate se desempeñaba como director técnico de Itaipú y firmó el documento aprobado durante la 1218ª reunión extraordinaria del Directorio Ejecutivo.

Consultado sobre su responsabilidad, Zárate había dicho que el destino de los fondos financieros no estaba entre las competencias de un director técnico. También aseguró que desconocía los depósitos de Itaipú en la entidad bancaria.

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Sin embargo, el documento oficial registra su firma en la resolución que habilitó a Ueno Bank.

El trámite de incorporación del banco fue rápido: Ueno ofreció sus servicios el 3 de enero de 2025, la División de Operaciones Financieras emitió un informe favorable el 13 de enero y el Directorio aprobó la incorporación el 15 de enero.

Además, al 3 de noviembre, fecha de intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), Itaipú mantenía en esa entidad US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones.

Zárate asumió como director general paraguayo interino mediante el Decreto 7242, firmado por el Poder Ejecutivo, con carácter interino y a la espera del acuerdo de la Cámara de Senadores.