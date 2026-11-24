El diputado Miguel Del Puerto admitió que él y otros colegas suelen realizar aportes voluntarios a Jatar Fernández para acompañar sus actividades particulares, aunque rechazó que dichos apoyos impliquen un condicionamiento político o un salario encubierto.

Consultado sobre la versión de que Fernández habría recibido un pago mensual de 20 millones de guaraníes de Ueno Bank en concepto de supuesto auspicio para el rally, Del Puerto señaló que aguardan las explicaciones que el legislador brinde en el plenario y la documentación que respalde ese vínculo.

Al respecto, sostuvo que Fernández suele recurrir a amigos y colegas para obtener auspicios en sus iniciativas, mencionando su participación en el rally y, anteriormente, en actividades vinculadas a Oso Bus, pero aclaró que la colaboración de su entorno es “voluntaria” y de carácter personal.

“Una cosa es asalariar, otra cosa es acompañar al amigo que tiene algunas actividades particulares”, expresó, y descartó que ese tipo de ayudas determine el sentido de sus votaciones en la Cámara.

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En relación con Ueno Bank y la posible difusión de una lista de más de 40 personas vinculadas a la entidad, el legislador afirmó no tener conocimiento de otros congresistas que hayan recibido dinero o préstamos, aunque consideró probable que existan legisladores clientes de la entidad como ocurre con cualquier banco.

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En lo personal, aseguró que nunca recibió préstamos ni transferencias de Ueno Bank, ni conoce a sus propietarios, si bien comentó que su familia mantuvo vínculos comerciales con la entidad en los que, según dijo, resultaron perjudicados y aguardan una solución.

Por otro lado, Del Puerto indicó que conversó por teléfono con la diputada Johanna Vega sobre su postura y señaló que la bancada respeta sus decisiones personales, recordando que aún no existe una denuncia formal presentada ante las instancias correspondientes.

Finalmente, sostuvo que no ven elementos suficientes para impulsar un juicio político contra el contralor y adelantó que su bancada, al igual que otros sectores colorados, ya emitió un comunicado rechazando esa iniciativa, al considerar que la Contraloría cumple su rol y que corresponde a la Justicia avanzar en las investigaciones.