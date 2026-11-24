Antes del inicio de la sesión ordinaria de hoy, la diputada Johana Vega anunció que pasará ante el pleno el audio en el que Camilo Benítez la maltrató y amenazó durante una llamada telefónica.

Según la denuncia, el contralor la llamó a amedrentar, luego de que ella le reclamó la utilización de criterios diferentes en el examen de correspondencia que se hizo al expresidente de la República Santiago Peña y a Eddie Jara, extitular de Petropar y pareja sentimental de la legisladora.

Durante la conversación con los medios de prensa, dijo que “a todo el país” le pareció llamativo que el contralor cambie su número de teléfono tras hacer pública la denuncia contra él. Agregó que no conversó con su bancada, pero que cada uno va a tomar su propia decisión luego de que pase el audio tras su descargo durante la sesión.

“Él es una persona, él es un misogino, mitómano. Es un borracho también, borracho o algo más, no sé”, dijo al consultarle si se ratifica en la denuncia.

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Vega no habló con la bancada oficalista

La diputada Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS), presentó un libelo acusatorio contra el contralor Camilo Benítez por mal desempeño en sus funciones tras haber dado un dictamen favorable en el examen de correspondencia de bienes de Santiago Peña, cuyo patrimonio hoy saltó a la luz tras su destitución, imputación y prisión preventiva por el colapso de Ueno Bank.

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Pese a que tras la presentación, el contralor llamó y amenazó a la colega y correligionaria de la mayoría oficialista de la cámara, la bancada sigue posicionándose en contra del juicio político a Camilo Benítez. Consultada Vega si le pidieron no pasar el audio o si recibió presión, respondió que no.

“La verdad que yo no le pedí tampoco a mi bancada que me acompañe ni nada, porque en principio lo tome como algo mío, entonces yo respeto la decisión de cada colega, yo respeto, yo sé que pertenezco a una bancada, pero yo hoy estoy dolida, estoy mal, porque realmente es una persona peligrosa, no es una persona que realmente puede estar en un cargo como ese. ¿Quién le controla a él? O sea, ¿en que país lo que vivimos?”, refirió al consultarle sobre la postura de su bancada.

Anunció que analiza con sus abogados presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. También insistió en que se debe controlar el registro de ingreso a Mburuvicha Róga, luego de que denunció que Camilo Benítez iba a reunirse con Peña para negociar blanqueamientos.

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Dijo que sería “imposible” el editar el audio, como acusó el cotralor, y afirmó que en cada lugar donde Benítez habla “está metiendo la pata”. Sobre que el contralor dijo que la llamó para “calmarla”, pidió que se escuche el audio para sacar conclusiones si la manera en que se expresó Benítez es una forma de buscar la calma de una persona.

“Él lo que hizo es así como cuando ustedes ven una película de la mafia; él es la mafia”, refirió.