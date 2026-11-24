Esperanza Martínez, senadora del Partido Participación Ciudadana, reaccionó ante la denuncia presentada por la diputada Rocío Vallejo (PPQ) contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.

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Vallejo expuso que el exsecretario de Estado firmó un millonario contrato laboral con el Grupo Vázquez tras dejar la cartera estatal, mientras continuaba como miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Durante su gestión ministerial, Fernández Valdovinos había autorizado el depósito de fondos públicos y recursos de jubilados en Ueno Bank.

¿Qué denunció Esperanza Martínez sobre el contrato de Fernández Valdovinos?

“Para esto buscaron concentrar el poder en el superministerio de Economía y dinamitar la ley de puertas giratorias”, aseveró Martínez.

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A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, la parlamentaria opositora recordó que en julio de 2025, el entonces ministro Fernández Valdovinos autorizó el depósito de millones de dólares del Estado en Ueno Bank y que, un año después, “el premio” fue un generoso contrato con el Grupo Vázquez.

“Esta fue la impronta del gobierno del saqueo. Se llevaron todo lo que pudieron e intentaron asegurar un exilio dorado. Con la caída de Peña se fueron cuatro o cinco, pero siguen todos los cómplices”. Esperanza Martínez

Finalmente, aseguró que junto con sus colegas exigirán que la Justicia investigue y sancione a los responsables: “Basta de impunidad”, subrayó.

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A su turno, el senador Rafael Filizzola (PDP) manifestó que desde la oposición advirtieron reiteradamente que “matar la ley de puertas giratorias” acarrearía consecuencias nefastas, aunque consideró que los hechos actuales superaron las previsiones.

“No se trata de coincidencias menores. La Fiscalía tiene suficientes datos para sustentar uso indebido de información, conflicto de intereses, tráfico de influencias o lesión contra el patrimonio público” Rafael Filizzola.

Asimismo, cuestionó el vínculo empresarial entre las autoridades y el sector financiero: “El presidente y el ministro del MEF entre los dueños de un banco. ¿Qué podía salir mal? Todo”.

¿Cuánto dinero público de Itaipú se depositó en Ueno Bank y de cuánto es el contrato?

Filizzola recalcó que, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernández Valdovinos autorizó la colocación de G. 250.000 millones de la Caja Fiscal “en Ueno/Peña”. Añadió que posteriormente, ya fuera del MEF pero aún en el Consejo de Itaipú, firmó un contrato de consultoría con el Grupo Vázquez —vinculado a Ueno— por US$ 20.000 mensuales, más US$ 60.000 adicionales y un bono sujeto a rentabilidad.

“No olvidemos que mientras era consejero, Itaipú también depositó en Ueno US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones (unos US$ 181 millones)”, puntualizó.

El senador concluyó que este esquema comenzó antes de que Santiago Peña y su gabinete asumieran en agosto de 2023, y lo atribuyó al debilitamiento de los controles estatales y a la eliminación de la ley de conflicto de intereses.