Docentes y funcionarios de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) se suman a las movilizaciones del sector de educación superior pública para reclamar una nivelación salarial y manifestar su rechazo a los recortes presupuestarios introducidos por la Cámara de Diputados en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El presidente del Sindicato de Docentes de la UNVES y de la Federación Nacional de Educación Superior, Mario Vázquez, anunció que representantes de la institución villarriqueña se trasladarán hasta el Parlamento para participar en una manifestación pacífica. La convocatoria reúne a gremios de distintas universidades públicas del país.

Vázquez explicó que uno de los principales reclamos es evitar la reducción de las gratificaciones y bonificaciones que perciben los funcionarios de las instituciones públicas. A esto se suma la exigencia de una nivelación salarial para los docentes universitarios, tanto de Villarrica como de las demás universidades nacionales.

El dirigente gremial señaló que actualmente existen docentes con títulos de ingeniería, maestrías y doctorados que perciben salarios inferiores a G. 1 millón. Consideró que esta situación resulta incompatible con las exigencias de calidad de la educación superior y sostuvo que los profesionales que forman a los futuros trabajadores del país deben contar con una remuneración acorde a su preparación y responsabilidad.

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“No se puede pedir calidad en la educación superior con un salario miserable y paupérrimo”, manifestó Vázquez, e indicó que el sector viene realizando gestiones durante todo el año ante el Parlamento Nacional, principalmente ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado.

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Los recortes que están en discusión en el Congreso

El reclamo se originó tras la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una serie de ajustes al proyecto del PGN 2027, a partir de una adenda presentada por el Poder Ejecutivo. La propuesta contempla una reducción neta de aproximadamente G. 1,78 billones, equivalentes a unos USD 276 millones, mediante disminuciones en distintos rubros del gasto público.

Entre las medidas se estableció una reducción del 20% en las remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones de funcionarios públicos. También se plantearon disminuciones del 50% en pasajes y viáticos, del 40% en varios gastos de funcionamiento —como mantenimiento, limpieza, alquileres y catering— y del 30% en publicidad, consultorías, equipos de transporte y mobiliario. Estos ajustes alcanzan a distintas instituciones y entidades estatales, con excepciones previstas para determinados rubros.

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En el caso de las universidades públicas, los gremios también cuestionaron la reducción de recursos institucionales y reclamaron la restitución de partidas presupuestarias que consideran necesarias para el funcionamiento de las casas de estudios y la actualización de los salarios docentes.

Sin embargo, el proyecto tuvo nuevas modificaciones durante su estudio en el Senado. La Comisión de Hacienda y Presupuesto dictaminó a favor de revertir los recortes a las remuneraciones extraordinarias, adicionales y bonificaciones de las entidades públicas, además de incorporar recursos para la nivelación salarial de los docentes universitarios.

La propuesta de la comisión contempla un incremento de unos USD 4,5 millones para la nivelación salarial del sector y establece pisos remunerativos diferenciados según la categoría docente. No obstante, estas modificaciones todavía deben ser tratadas por el pleno de la Cámara de Senadores, por lo que el resultado definitivo sigue pendiente.

Movilización nacional

Vázquez señaló que las gestiones realizadas ante los parlamentarios permitieron avanzar en las negociaciones, aunque aclaró que el sector todavía no considera cerrado el proceso. Indicó que la aprobación del Senado será un paso importante, pero que el presupuesto también deberá completar su trámite legislativo y llegar al Poder Ejecutivo, que podrá promulgarlo u objetarlo.

El dirigente reconoció que el Estado cuenta con recursos limitados frente a múltiples necesidades y que las reasignaciones presupuestarias suelen implicar trasladar fondos de un sector a otro. Sin embargo, insistió en que la educación superior pública necesita condiciones salariales dignas para sostener la formación de profesionales en distintas áreas.

La movilización anunciada desde Villarrica se enmarca en una convocatoria nacional que involucra a docentes y funcionarios de las universidades públicas de Pilar, Itapúa, Villarrica, Caaguazú, del Este, Concepción, Canindeyú, Misiones y la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

Los representantes de la UNVES prevén trasladarse hasta Asunción para acompañar el reclamo ante el Congreso Nacional, con dos consignas centrales: la nivelación salarial de los docentes universitarios y el rechazo a los recortes presupuestarios que afectan a los funcionarios de la educación superior.