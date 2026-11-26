Agustín Saguier afirmó que desde el PLRA buscan la unidad de toda la oposición e incluso de sectores colorados disidentes, no una candidatura única. En ese sentido, sostuvo que lo central es definir si Miguel Prieto participará o no de unas elecciones para definir la chapa opositora única.

“Cuando a mí me preguntaron sobre lo que dijo Prieto referente a los liberales y al partido, había dicho que finalmente demuestra el modelo mesiánico de su forma de hacer política, y que me parecía que demostraba su inmadurez y su incompetencia, porque si tratás así a un potencial aliado me parece poco inteligente”, dijo Saguier sobre las polémicas declaraciones del exintendente de Ciudad del Este.

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Para él, lo más importante es preguntarle a Prieto si va a estar dispuesto o no a participar de unas elecciones. “Si está dispuesto a participar, no es tan importante lo que diga, porque dentro del marco de unas elecciones se pueden decir muchas cosas, pero después de las elecciones eso queda en un capítulo pasado”, destacó.

Internas o división

Pero al mismo tiempo, le lanzó un dardo al líder de Yo creo. Si quiere ir solo por su cuenta, solo va a causar divisiones. “Eso es lo que hay que saber: si Prieto va a participar o no de unas elecciones para definir la chapa. Si no va a participar es porque va a dividir a la oposición. Si va a participar, puede decir que somos feos, que somos esto o lo otro, y después de las elecciones tendrá que apoyarnos, pues estoy seguro de que nosotros le vamos a ganar a Prieto en una elección interna”, disparó el referente liberal.

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Argumentó que internamente ellos también tienen sus diferencias pero luego de las urnas, todos convergen en trabajar como unidad. “Nosotros pasamos hace cuatro o cinco meses unas elecciones internas donde había tres candidatos y entre ellos se decían de todo y se acusaban. Después de las elecciones todos se pusieron a trabajar en el fortalecimiento del partido, y creo que así tiene que ser la política”, insistió.

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Sostuvo que la ciudadanía está golpeada por la crisis económica y busca respuestas concretas para llegar a fin de año y afrontar el escenario que se agravará el próximo año. “Hoy a la ciudadanía paraguaya le interesa más saber cómo vamos a salir de esta crisis, cómo los paraguayos y las paraguayas van a poder comprar en diciembre un pan dulce o una sidra, porque no tienen”, graficó.

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A su criterio, desde el sector político, deben plantear soluciones primero, antes que proponer nombres. “En este momento la gente está atravesando momentos críticos y nosotros le planteamos una discusión de si es fulano o es mengano, cuando lo que quiere escuchar es cómo vamos a resolver su problema. En eso está trabajando el Partido Liberal”, añadió Saguier.

La gente necesita respuestas

En este punto, mencionó ejes de trabajo económico y áreas como educación, seguridad, energía y economía. “Habrán escuchado al propio Alcides (Riveros) decir que la oposición tiene que tener por lo menos cinco, seis o siete puntos de coincidencia en el campo económico. En esta crisis, todavía no sabemos cuál será el impacto real porque cada día aparece algo nuevo, pero vamos a esperar un tiempo y veremos que el problema económico se va a agudizar y será más difícil el año que viene”, insistió.

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Para él, hay un modelo de gobierno que quedó extinto luego de la crisis desatada a partir de la resolución de Ueno Bank. “Esa respuesta hay que darle a la gente: qué vamos a hacer, cuál es el modelo que planteamos, cómo vamos a gobernar. Eso quiere escuchar la gente, porque el modelo que planteaba el Partido Colorado era supuestamente poner a la gente más competente y preparada, y el resultado está hoy a la vista”, ejemplificó.

Finalmente, el político prometió escuchar a la gente para empezar a confeccionar propuestas a partir de esas necesidades. “Escuchamos a la gente en la calle. La gente quiere saber qué propuesta le vamos a plantear en educación, seguridad, energía y economía. Hay una serie de temas que trabajar y un planteamiento que hacerle a la ciudadanía”, concluyó.