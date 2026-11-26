El sindicalista de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Claudio Ayala, pidió al Poder Ejecutivo que “demuestre valentía, coraje y decisión” y que obre en beneficio del pueblo paraguayo con la devolución de los fondos al IPS y a la Caja Fiscal, y que se respete el presupuesto para educación y magisterio nacional.

El pedido se hizo durante el cierre de la ruta PY01, donde docentes del noveno departamento volvieron a manifestarse en reclamo de sus reivindicaciones.

Ayala reclamó que la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) sea transparente y confiable y que se devuelvan los fondos a la Caja Fiscal, al Instituto de Previsión Social (IPS) y a los afectados por el caso Ueno Bank. Según dijo, el último informe de la intervención indica que habría unos 1.500 millones de dólares en activos, y ese dinero debería servir para reponer lo sustraído.

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El dirigente advirtió que, de no haber movilización, “van a seguir robando”. Afirmó que los 516 millones de dólares vinculados a la intervención de Ueno Bank corresponden al IPS y que más de 100 millones de ese monto están destinados a la asistencia médica de educadores, jubilados y otros asegurados.

Ayala aseguró que el impacto se sentirá en los próximos años, con menos especialidades y medicamentos. Respecto de la Caja Fiscal, que cubre a docentes, docentes universitarios y magistrados, dijo que debe ser repuesta para garantizar la jubilación del sector.

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Piden estar atentos a lo que decidan los senadores

Los docentes pidieron estar atentos a lo que decidan los senadores, que están estudiando el Presupuesto General de la Nación para 2027. Ayala dijo que el proyecto de presupuesto inició su recorrido en la Cámara de Diputados, que aprobó un incremento del 5% para el sector docente.

Ayala pidió que en la Cámara de Senadores se respete ese 5% y que se aprueben los rubros solicitados por el gremio, entre ellos, G. 71.000 millones para la gratuidad y fondos para el crecimiento vegetativo, además de las horas y los rubros faltantes y los destinados a maestros de grado.

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Dijo que están cerrando nuevamente la ruta porque los docentes del noveno departamento “estamos acostumbrados a luchar por nuestras reivindicaciones”, expresó.

Finalmente, señaló que deben buscar mecanismos para recaudar más en nuestro país y mejorar la inversión en educación. “Paraguay puede y debe invertir más en educación”, manifestó.